Un’idea per i Comuni: le cargo bike per la raccolta dei rifiuti

6 Luglio 2021

Tenere puliti e in ordine i bellissimi centri storici delle città italiane non è cosa semplice: strade strette, aree pedonali, forte presenza di pedoni e difficoltà di muoversi con i tradizionali mezzi per la raccolta dei rifiuti sono tutti aspetti ben chiari ai comuni e ai vari assessori all’ambiente della penisola.

Infatti, sono soprattutto queste le motivazioni che hanno portato sempre più comuni a scegliere dei mezzi per la raccolta differenziata smart, e quindi più piccoli, ecologici, facilmente manovrabili e che non passano inosservati.

T-riciclo a Pesaro

Stiamo parlando di cargo bike pensate appositamente per la raccolta dei rifiuti urbani e più in generale per tenere pulite le nostre città.

Utilizzare delle biciclette per mantenere in ordine alcuni pezzi di città non è poi una novità. Negli anni passati ad esempio, diversi Comuni hanno adottato dei mezzi a 3 ruote molto semplici per trasportare comodamente cestini per i rifiuti, scope e palette. Si pensi ad esempio al mitico ‘Furgoncino Doniselli’, una delle prime cargo bike italiane declinate anche per il trasporto dei rifiuti.

Furgoncino Doniselli

Ma oggi le cose sono cambiate, e grazie all’avvento delle tecnologia e in particolare della pedalata assistita offrire un servizio di raccolta rifiuti e decoro urbano su tre ruote è più semplice. Sono nati infatti mezzi pensati appositamente con questo obiettivo. Tra questi troviamo il T-Riciclo della T-Cargo Bike Solution, adottato anche a Milano, oppure il CyClean e l’Eco Clean dell’azienda Brezza, scelti ad esempio dalla città di Londra.

T-Riciclo

T-Riciclo a Lecco

T-Riciclo è il mezzo scelto dal Comune di Milano e da altre città come Parma o Lecco, per migliorare la raccolta dei rifiuti in centro e nei parchi. La particolarità di questo mezzo è da ricercare nel suo bassissimo impatto ambientale e nel suo ridotto fabbisogno di energia. Infatti T-Riciclo è dotato di un pannello fotovoltaico posto sul tetto che aiuta a raccogliere energia e ad alimentare il triciclo.

La sua agilità di movimento lo rendono ottimo per spostarsi liberamente tra zone a traffico limitato e in aree ad esclusivo accesso pedonale.

Esistono più versioni di questa cargo bike per la raccolta dei rifiuti: può essere infatti attrezzata con diversi accessori per agevolare il lavoro dei netturbini. Soluzioni utili per lo svuotamento dei bidoncini per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade da deiezioni canine e mozziconi di sigarette, la sanificazione dei tombini e il ripristino del manto stradale.

T-Riciclo è dotato anche di bidoni da 120 litri e di una pressa per la compattazione dei rifiuti. Con strumenti in grado di monitorare in tempo reale la capacità di raccolta residua.

CyClean

CyClean

CyClean è una cargo bike elettrica per la raccolta rifiuti, un triciclo a pedalata assistita, dotato addirittura di una vasca ribaltabile idonea anche per lo scarico dei rifiuti nei camion compattatori. Piccolo, agile ed economico, CyClean arriva dove un mezzo tradizionale ha difficoltà ad arrivare, tanto da essere stato scelto dalla città di Londra come mezzo per la pulizia e il mantenimento dei parchi della città.

Il costo di percorrenza è di 1 eurocent per chilometro, pari a un decimo di un mezzo equivalente a benzina, permette al mezzo di ripagarsi nel tempo e di essere una valida alternativa ai sistemi di raccolta manuali.

Il veicolo, come tutte le cargo bike, non è soggetto a revisione periodica, non richiede patente né bollo e la manutenzione è economica e semplice. CyClean si ricarica in 6 ore, è dotato di ammortizzatori, retromarcia, freno di stazionamento e cambio Shimano Nexus a 8 rapporti per consentire agevolmente la guida in tutte le condizioni e l’accoppiamento con i camion compattatori.

Eco Clean

Eco Clean

Eco Clean è la versione leggera e più economica di CyClean, entrambi prodotti dall’azienda italiana Brezza. Questo modello è più semplice rispetto al primo, non è dotato di cassone ribaltabile ma solo di box per lo stoccaggio dei cassonetti e dei vari attrezzi utili.

Tra i vantaggi del prodotto c’è la discrezione. Oltre al fatto che non inquina e non fa rumore, e che quindi può girare liberamente in qualsiasi orario (anche di notte) nei centri storici o nelle zone residenziali ed in molte altre aree normalmente precluse a mezzi analoghi specifici per l’igiene urbana. La capacità di carico in volume è di 500 litri contenuti in due contenitori separati, provvisti di ruote per la movimentazione di carico e scarico.