Effetto Gianotti: 600 cartelli “rispetta il ciclista” lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria

21 Luglio 2021

La Ciclovia dei Parchi della Calabria, il percorso cicloturistico di 545 chilometri che attraversa i quattro parchi naturali della Regione, continua a fare notizia. Recentemente l’ultracycler detentrice di 4 Guinness World Record Paola Gianotti ha pedalato tutte le tappe dell’itinerario nel cuore verde della Regione Calabria promuovendo il messaggio di sicurezza “Io rispetto il ciclista“, iniziativa che da anni porta avanti con la sua Associazione attraverso l’installazione di cartelli stradali appositamente realizzati per questa importante campagna di sensibilizzazione.

600 cartelli lungo la Ciclovia Parchi Calabria

Il messaggio promosso da Paola Gianotti, nelle prossime settimane, sarà presente lungo tutta la Ciclovia dei Parchi della Calabria, come conferma a Bikeitalia Giovanni Aramini, diregente del settore Parchi e aree naturali della Regione Calabria: “La Ciclovia dei Parchi della Calabria punta alla qualificazione del percorso attraverso la messa in opera di una specifica segnaletica orientata alla sicurezza dei ciclisti. Posizionando un cartello a distanza di due chilometri per i due sensi di marcia, complessivamente circa 600 cartelli, si intende sensibilizzare l’automobilista al rispetto di chi sceglie la mobilità lenta per fruire dei paesaggi dei nostri parchi. Un ulteriore impegno da parte nostra che vuole onorare i riconoscimenti che il mondo del cicloturismo nazionale sta riservando alla Ciclovia dei Parchi, a partire dall’attribuzione dell’Oscar del cicloturismo 2021“.

Per la sicurezza dei ciclisti

D’altra parte, prosegue Aramini: “Riteniamo il tema della sicurezza un presupposto fondamentale per far crescere qualitativamente la nostra grande infrastruttura verde. Il posizionamento di un elevato numero di cartelli con un messaggio esplicito sulla sicurezza prende spunto da analoghe iniziative sostenute a livello nazionale e non solo, da associazioni e stakeholders del cicloturismo. Entro il prossimo mese di agosto contiamo di completare questo ulteriore intervento di qualificazione della ciclovia“.

Appuntamento il 22 settembre 2021 a Milano

La collaborazione tra la Ciclovia dei Parchi della Calabria e Paola Gianotti non si limita soltanto a questa sinergia per la promozione della sicurezza stradale. L’ultracycler vincitrice di 4 Guinness World Record sarà infatti testimonial del video promozionale della ciclovia che sarà presentato il 22 settembre 2021 a Milano. Nel frattempo, per chi non l’avesse già fatto, è possibile scaricare l’ebook gratuito di Bikeitalia “I Parchi della Calabria in bicicletta” per pianificare un cicloviaggio lungo questo itinerario tutto da pedalare.