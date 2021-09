Fancy Women Bike Ride, appuntamento il 19 settembre

3 Settembre 2021

Le donne di oltre 150 città in tutto il mondo si danno appuntamento il 19 settembre per celebrare assieme la Fancy Women Bike Ride.

Da 9 anni a questa parte per me il mese di settembre è dedicato al coordinamento delle donne che nelle diverse città del mondo si uniscono nella Fancy Women Bike Ride per chiedere visibilità, per divertirsi e per ispirare altre donne a scegliere il mezzo più simpatico del mondo, la bicicletta.

L’idea di una pedalata tra donne è nata nel 2013 a Izmir, in Turchia, durante una chiacchierata con un gruppo di amiche: la riflessione riguardava il mondo del ciclismo, con troppi maschi e troppe poche donne, troppo agonismo e poca leggerezza. La prima edizione della Fancy Women Bike Ride si è tenuta come un evento anti-lycra per dimostrare che esiste un ciclismo per tutte, senza sudore e può essere praticato con spensieratezza.







Fancy Women Bike Ride, Izmir 2015 L’idea di un ciclismo senza tutina è piaciuta subito ai giornali e molte donne hanno colto al volo l’occasione di essere semplicemente se stesse in sella a una bicicletta. Ogni anno decine di città hanno aderito alla pedalata e così in solo tre anni, la pedalata diventata un movimento di donne in bicicletta.

Molte di queste donne hanno scoperto il bello di pedalare in occasione della FWBR e hanno continuato a farlo durante tutto l’anno. Alcune hanno profondamente modificato il proprio modo di vivere e di spostarsi.

Con l’aumentare del numero di persone che usano la bicicletta in città è diventata sempre più necessaria e urgente anche la creazione di spazi sicuri per tutti. La concomitanza della pedalata con il world car free day ci ha fatto sembrare naturale richiedere alle nostre città di liberare le strade (o alcune strade) dalle auto per quella giornata. Alcune città hanno aderito in modo più convinto – come Parigi, Londra, Izmir – altre in modo più timido.

FWBR si svolgerà in 155 città in 30 paesi.

Dalla Turchia, nel mondo e in Italia

Quest’anno la Fancy Women Bike Ride ha raggiunto importanti risultati: si sta sempre più consolidando in Nord America, ha raggiunto Israele e, per la prima volta, si terrà anche in Africa, in Botswana.

L’Italia (seguita dalla Germania) è uno dei paesi che ha maggiormente abbracciato il movimento e la pedalata si terrà in 20 città italiane da Cagliari a Siracusa, da Roma a Trento.

La bicicletta è uno strumento formidabile per noi donne: è un mezzo per renderci visibili nello spazio pubblico, per essere accettate e incluse nelle decisioni.

E noi donne quando siamo insieme sviluppiamo un potere enorme. In questi 9 anni la Fancy Women Bike Ride mi ha insegnato che quando tante donne si mettono assieme, succede sempre una specie di magia.

Agire adesso, subito.

E mai come adesso una magia è necessaria: il fenomeno dei cambiamenti climatici ci ricorda in modo sempre più pressante quanto sia importante e urgente cambiare i nostri stili di vita in un’ottica più sostenibile.

Più donne usano la bicicletta, più donne saranno incoraggiate ad andare in bici, ma anche più uomini e più bambini perché questo è ciò che serve al nostro pianeta. Sappiamo che dobbiamo cambiare le nostre abitudini, perché non farlo in modo piacevole e festoso? Quale momento migliore per indossare quell’abito che tanto amiamo e che sta sempre nell’armadio per cui manca sempre l’occasione?

Le regole

Il dress code (colorato, esagerato, decorato e fantasioso) è la parte importante del gioco. Prima tutto vogliamo far vedere che la bicicletta non è solo un articolo sportivo, ma anche un mezzo di trasporto molto simpatico, semplice e alla portata di tutti. Per svegliare la curiosità e attirare attenzione (sia delle donne che dei media) abbiamo deciso di chiedere alle partecipanti di vestirsi e decorare la propria bicicletta con un po’ di fantasia.

I ciclisti e le donne manifestano da diversi anni per i diritti. Sia le bici che le donne chiedono più spazio nelle strade e nella società. Fancy Ride è un nuovo modo di continuare a chiedere quello spazio.

Fancy Women Bike Ride, edizione 2018

Dove si svolge la Fancy Women Bike Ride in Italia?

il 19 settembre 2021 in Italia si pedalerà in 20 comuni:

Alfonsine, alle 20:00 in Piazza della Resistenza

Bari, alle 16:00 in Largo Luigi Giannella

Brescia, alle 16:30 in Piazza della Loggia

Cagliari, alle 16:00 in Piazza Giovanni XXIII

Cervia, alle 16:00 in Viale Italia 374

Cosenza, da definire

Ferrara, da definire

Genova, alle 17:00 in Piazza Caricamento

Lecce, alle 10:00 in Piazza Mazzini

Mestre, alle 17:00 in Piazzale Sicilia

Monza, alle 16:00 in Piazza Trento e Trieste

Pisa, alle 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele

Pordenone, da definire

Roma, alle 17:00 in Piazza di Spagna

Rovigo, alle 17:00 in Piazza Vittorio Emanuele II

Siracusa, alle 16:00 in Piazza Santa Lucia

Torino, da definire

Trento, alle 16:00 in Piazza Dante

Treviso, da definire

Verona, alle 15:00 in Piazza Brà

Per maggiori info: www.fancywomenbikeride.com

Per aggiornamenti e notizie, segui la pagina Facebook (FancyWomenBikeRide) e Instagram @FancyWomenBikeRide