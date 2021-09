SUV, la gamma di ebike per pedalare dappertutto

7 Settembre 2021

Bergamont, produttore tedesco di biciclette, ha presentato i modelli 2022. Il segmento ebike è uno dei più interessanti e, in particolare, si fanno notare le bici della gamma “SUV”. Si tratta di due ruote a pedalata assistita con forcella ammortizzata che si propongono in una veste rinnovata; e con caratteristiche che le rendono adatte ad andare dappertutto, coniugando prestazioni e guidabilità.

Il modello E-Horizon Suv Premium, ad esempio, nella nuova versione ha una batteria più grande e pneumatici più larghi e si presenta come una ebike di fascia alta con un design moderno, a suo agio su qualsiasi tipo di terreno mirando a integrare la tecnologia nel telaio e a mantenere delle linee pulite.

Dall’asfalto allo sterrato, questo “SUV” su due ruote è in grado di avere una buona presa sui terreni accidentati e al contempo una giusta scorrevolezza sulle strade asfaltate. Per raggiungere questo obiettivo Bergamont ha ottimizzato il telaio dell’ebike: per ampliare le possibilità di utilizzo e realizzare un mezzo declinabile in diverse configurazioni in base agli usi prevalenti.

Miglioramenti anche sul fronte delle performance. La nuova generazione di motori presente sulle ebike della gamma SUV ha più coppia, prestazioni migliorate e un’autonomia maggiore rispetto alla versione precedente. L’affidabilità sia su strada che in fuoristrada è garantita dalla costruzione con materiali di qualità e dalla progettazione: aspetti che gli ingegneri di Bergamont hanno tenuto bene a mente nel progettare queste ebike.

Bergamont E-Horizon SUV Gent / Lady





Il nuovo design del telaio combina anni di esperienza nel trekking e nella mtb per creare una e-bike versatile con eccellenti capacità su strada e fuoristrada. Presente sia da uomo (Gent) che da donna (Lady) con geometrie e misure ottimizzate per coprire le differenti taglie, dalle più piccole alle più grandi. Il gruppo dedicato per e-bike Shimano Deore equipaggia queste bici, così come i freni a disco idraulico a 4 pistoncini Shimano BR-MT420 e gli pneumatici MTB Schwalbe Marathon Plus resistenti alle forature e durevoli. Come motore il sistema Bosch Smart con unità di azionamento Performance Line CX e una batteria integrata nel telaio Bosch da 750 Wh.

Bergamont E-Horizon SUV Country

Questo modello specifico è una bici e-trekking con ottime capacità su strada e fuoristrada. Il design ergonomico del telaio ondulato è costruito secondo l’innovativo Monotube-Concept e c’è la massima integrazione della più recente drive unit Bosch (Gen. 4 Performance Line CX) e della tecnologia della batteria PowerTube integrata da 625 Wh. La struttura del telaio in alluminio, ultra rigida e ribassata, con geometria comoda ma agile rende il mezzo molto stabile e pedalabile in qualsiasi condizione.

Maggiori informazioni su tutte le ebike della gamma SUV di Bergamont si possono trovare a questo link.