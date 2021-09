Bruxelles: incentivi fino a 4.000 euro per acquistare una cargo bike aziendale

8 Settembre 2021

Bruxelles promuove la ciclologistica e la mobilità sostenibile anche per le aziende. La Regione di Bruxelles-Capitale ha istituito un bonus fino a 4.000 euro destinato alle micro, piccole e medie imprese che desiderano acquistare una cargo bike. Una sovvenzione che mira a diffondere questa nuova forma di mobilità nelle aziende per la loro attività nel territorio.

Aiuti fino a 20.000 euro

Nel 2020 la Regione di Bruxelles-Capitale è stata selezionata dal programma European Urban Innovative Actions per il suo progetto Cairgo Bike, volto a promuovere l’uso delle bici da carico a Bruxelles. Questo bonus, messo a disposizione da Bruxelles-Economie Emploi, può raggiungere un massimo di 4.000 euro per l’acquisto di una cargo bike o di 2.000 euro per un rimorchio per bicicletta. Tuttavia, ciascuna azienda può beneficiare di un aiuto massimo di 12.000 euro per anno solare e di un aiuto cumulativo di 20.000 euro per il periodo del progetto Cairgo Bike, che si concluderà il 30 giugno 2023.

Masterclass in Meccanica Corso In Presenza Scopri di più

Beneficiari del bonus

La Regione precisa che la bici o il rimorchio da carico agevolato deve essere utilizzato per scopi professionali e deve avere un legame di necessità con l’attività dell’azienda. Questo bonus beneficia di un budget complessivo di 500.000 euro, finanziato all’80% dall’Unione Europea.

Cargo bike in città

La cargo bike è il mezzo di trasporto ideale per tragitti costituiti da una serie di spostamenti relativamente brevi. Costa molto meno di un’utilitaria o di un veicolo convenzionale e nella maggior parte dei casi può fornire una migliore efficienza logistica. Evita gli ingorghi, non necessita di parcheggio e ha la possibilità di circolare in determinate zone pedonali. Infine, contribuisce alla riduzione dell’inquinamento e della congestione nelle città e promuove concretamente la transizione ecologica.

La ciclologistica per il commercio

Per approfondire il tema della ciclologistica è possibile scaricare l’ebook gratuito “Cargo e-bike per la logistica delle merci – La soluzione alle esigenze del commercio locale”. La pubblicazione, a cura della redazione di Bikeitalia, è stata realizzata in collaborazione con il produttore tedesco di biciclette Bergamont.

[Per scaricare l’ebook cliccare qui o sull’immagine sottostante]