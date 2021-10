BikeUP 2021, a Bergamo torna il festival delle ebike dal 22 al 24 ottobre

11 Ottobre 2021

La settima edizione di BikeUP, il festival dedicato alle ebike e alla mobilità elettrica, si terrà dal 22 al 24 ottobre 2021 a Bergamo. Un evento che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli addetti ai lavori; per toccare con mano le novità del mercato nel segmento delle bici a pedalata assistita e della mobilità elettrica.

Dopo i numerosi mesi forzatamente vissuti in casa da molte persone e lontano dalla libertà degli spazi aperti, il desiderio di godersi senza preoccupazione la natura è fortissimo e la bici è sempre più una preziosa alleata per viaggiare vicino e lontano, riscoprendo anche le mete di prossimità da raggiungere pedalando. Massima attenzione, naturalmente, sarà dedicata alla sicurezza con metrature generose degli stand e degli spazi, sanificazione delle bici da provare e utilizzate per le escursioni, scrupoloso rispetto di tutte le normative di legge.

BikeUP Bergamo 2021: dal 22 al 24 ottobre

La conferma di Bergamo

Il co-fondatore di BikeUP Stefano Forbici, dopo l’annullamento dello scorso anno a causa della pandemia, sottolinea la scelta di confermare Bergamo come location della manifestazione: “Il territorio bergamasco è storicamente legato al mondo della bicicletta e la città ha particolarmente a cuore il tema della mobilità sostenibile che trova nella bici il mezzo ideale. Nel 2019, la sinergia con l’Amministrazione Comunale è stata preziosa, grazie alla condivisione di valori e obiettivi; sul rispetto dell’ambiente, quale risorsa di vitale importanza per tutti; sulla creazione di progetti virtuosi che coinvolgano le case produttrici di bici e accessori. Senza dimenticare, naturalmente, il coinvolgimento in totale sicurezza del pubblico, che desideriamo divertire, ispirare, invogliare a utilizzare un mezzo libero, ecologico e intimamente connesso alla scoperta del territorio quale è la bicicletta”.

“Le ebike simbolo di ripartenza”

Le parole dell’assessore alla mobilità di Bergamo Stefano Zenoni sottoscrivono e rilanciano questa scelta: “Un’ottima notizia per la città non solo per il grande interesse che le e-bike sono capaci di riscuotere, ma anche come segnale simbolico di ripartenza degli eventi di questo genere in questo difficile 2021. Per tre giorni Bergamo diventa capitale della pedalata assistita, grazie a una manifestazione che negli anni ha saputo avvicinare molte persone alle e-bike e al cicloturismo: il Comune di Bergamo collabora anche quest’anno al successo della manifestazione, in linea con le proprie linee di mandato di sostegno alla ciclabilità urbana e alla mobilità sostenibile”.

I workshop gratuiti di Bikeitalia

Bikeitalia è media partner di BikeUP e saremo presenti alla tre giorni di Bergamo con un nostro stand: qui terremo due workshop gratuiti al giorno (di 20 minuti ciascuno) per parlare di posizione in sella e biomeccanica e illustrare la metodologia che applichiamo nei Bikeitalia LAB nel corso delle visite biomeccaniche

La nuova edizione di BikeUP è stata progettata proprio per ispirare chi ha voglia di trovare e ritrovare il piacere di godersi questo tipo di esperienze. Per gli e-biker più sportivi, quest’anno verranno organizzati anche mini tour con e-bike corsa accompagnati dalla guide d’eccezione Alessandro Vanotti, ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali, per provare in modo approfondito le nuove e-bike road.

E per permettere ai visitatori di partecipare all’evento in sicurezza e accogliere nuovi espositori la superficie espositiva è stata raddoppiata, includendo, oltre al Sentierone anche piazza Matteotti. Nel 2021 ci saranno anche gli E-scooter, per muoversi in città senza inquinare. Tra gli altri Seat presenterà il suo nuovo Mó 125 e NIU proporrà tutta la sua gamma.

Il programma di BikeUP 2021

Test, workshop, acrobazie e attività per bambini. Grazie all’ampliamento dello spazio, l’evento ospiterà anche un maggior numero di iniziative dedicate a grandi e piccini. Chi sta pensando a un acquisto, è indeciso o non ha mai provato un’ebike, avrà la possibilità di paragonare modelli, costi, accessori e tipologie di e-bike, orientandosi tra quelle ideali per gli spazi urbani, per i viaggi, le uscite toste in montagna e le scorrevoli pedalate di pianura.

Non mancheranno, le evoluzioni di freestyle in bmx e le magie di chi vince la gravità in equilibrio su una bici da trial. Grande attenzione sarà dedicata ai bambini – ciclisti ed eco-viaggiatori domani – con molte attività divertenti e istruttive come la conquista delle ciclopatente. Tutta per loro ci sarà una pista da percorrere con le balance bike o le bici bimbo. Divertenti le sfide, i giochi e le prove da vivere insieme ai genitori (presso la Kids Area Banco BPM).

E-bike Village

Per la settima edizione gli spazi espositivi sono circa raddoppiati. La manifestazione si terrà nel pieno centro storico di Bergamo e occuperà Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Veneto e il Sentierone. Come ogni anno saranno presenti molti brand del settore e-bike e verranno presentati i modelli della stagione 2022. In alcuni casi si potranno provare dei modelli test messi a disposizione dalle case produttrici.

E-mobility

Novità 2021 sarà la presenza di prodotti total electric anche del settore e-scooter come Niu (sarà presente quasi tutta la gamma) e Seat che farà provare il suo nuovissimo Mò 125. Per le quattro ruote Volkswagen Bonaldi metterà a disposizione i modelli ID.3 e ID.4 per test drive gratuiti.

E-Road mini tour

Alessandro Vanotti Ex professionista ed ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali sarà a disposizione per pedalare insieme con e-bike road dei visitatori o con una delle e-bike test degli espositori.

E-cargo Bike

Molto diffuse nel Nord Europa anche per il trasporto merci dell’ultimo miglio, in Italia ancora una nicchia del mercato: si potranno provare i modelli più rappresentativi di questa tipologia di biciclette, che ben si adattano alle famiglie per il trasporto dei bambini a scuola.

Kids area powered by Banco BPM

Non mancheranno anche molte attività per I bambini: balance bike, bici bimbo dove personale specializzato accoglierà i più piccoli con attività educative e divertenti.

Show e acrobazie

Bici trial, BMX flat land, animazione e gadget animeranno le giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Prenotazione delle attività

Tutte le attività, visite guidate ed escursioni comprese, sono facilmente prenotabili attraverso il sito della manifestazione scegliendo tra le numerose opportunità offerte dal programma.

Per info e iscrizioni alle attività: [email protected] e www.bikeup.eu