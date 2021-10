L’Intrepida: successo per il ritorno della cicloturistica d’epoca

20 Ottobre 2021

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, la 9ª edizione 2021 de L’Intrepida si è tenuta regolarmente domenica 17 ottobre sulle strade di Anghiari, in provincia di Arezzo, vedendo la partecipazione di 750 ciclisti. La cicloturistica d’epoca, organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike, ha animato Piazza Baldaccio fin dalle prime luci dell’alba, le strade di Anghiari e dei borghi limitrofi (sterrate per circa il 40%) e, naturalmente, i 7 punti di ristoro.

Partenza de L’Intrepida 2021 (foto di Luigi Burroni)

Ciclismo, paesaggi, storia e buon cibo

È stata una vera e propria festa di sport che ha coinvolto tutti i presenti regalando emozioni indimenticabili fino all’arrivo dell’ultimo ciclista (avvenuto intorno alle 18:00). Come sottolineato da Fabrizio Graziotti: “Ritrovarsi è stato ancora più bello e L’Intrepida ci ha permesso di condividere ancora una volta con tanti amici, arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero, la passione per la bici e per ogni altro aspetto che caratterizza la nostra manifestazione. L’Intrepida non è soltanto ciclismo, ma è anche bellezza dei paesaggi, storia, cultura, buon cibo e soprattutto amicizia. Siamo molto felici e voglio ringraziare tutti gli intrepidi che hanno partecipato, le istituzioni, gli sponsor, le associazioni di Anghiari che ci hanno sostenuto, i tantissimi volontari impegnati in questi tre giorni e soprattutto i componenti del Gs Fratres Dynamis Bike, perché alla base di tutto c’è un gruppo meraviglioso e capace di organizzare ogni cosa nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo. I sorrisi e i sinceri complimenti di chi ha preso parte alle iniziative che abbiamo proposto e di chi ha pedalato senza agonismo ma con tanta voglia di divertirsi sui nostri percorsi da 42, 85 e 120 km, sono per noi la gratificazione più grande”.

L’Intrepida: ciclisti sulle strade di Anghiari (foto di Luigi Burroni)

Un programma ricco di eventi

La 9ª edizione si è aperta venerdì 15 ottobre 2021 con l’appuntamento “Aspettando L’Intrepida” che si è svolto al Teatro di Anghiari in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano a cui hanno preso parte 3 illustri ospiti. Il Campione Olimpico e 2 volte Campione del Mondo Paolo Bettini (vincitore tra l’altro anche di 3 Coppe del Mondo, di 1 Milano-Sanremo, di 2 Giro di Lombardia e di 2 Liegi-Bastogne-Liegi), l’ex professionista aretino Rinaldo Nocentini (maglia gialla per 8 tappe al Tour de France del 2009) e l’ex ciclista Fred Morini (oggi nello staff della Nazionale Italiana di ciclismo su strada e su pista che tante soddisfazioni ci ha regalato in questo 2021).

L’intrepida, ristoro (foto di Luigi Burroni)

Tante le iniziative che si sono svolte nella giornata di sabato 16 ottobre 2021: i mercatini dedicati al ciclismo, i laboratori di scrittura autobiografica per bambini de “La Bici mi racconta” promossi in collaborazione con Libera Università dell’Autobiografia e Istituto Comprensivo. E, ancora, le esposizioni di bici d’epoca di Gabrio Spapperi (protagonista poi con Roberto Manescalchi della conferenza su “La bici di Leonardo) e sui cantori del ciclismo di Vittorio Landucci, i balli e la musica della Filarmonica P. Mascagni di Anghiari e la straordinaria presentazione in anteprima assoluta del passaporto per l’estero del 1948-1949 del Campionissimo Fausto Coppi, promossa da Fabio Di Carlo.

Paura che ti lasci a piedi sul più bello? Corso di Meccanica di Emergenza E trasformi gli imprevisti in un “già visto” Scopri di più

Appuntamento al 2022

La cicloturistica su bici d’epoca di domenica 17 ottobre 2021 ha visto la partecipazione di Rinaldo Nocentini e il saluto di Francesco Moser, campione che accende sempre l’entusiasmo di tutti gli appassionati. Tanti i momenti che rimarranno nel cuore dei presenti, in questa edizione davvero speciale de L’Intrepida. L’appuntamento per il 2022 è già fissato per la terza domenica di ottobre: L’Intrepida sta già pedalando verso la decima edizione.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione: www.lintrepida.it