La Gran Canaria Bike Week torna dal 4 all’11 dicembre 2021

3 Novembre 2021

Pedalare per otto giorni in pieno autunno godendo del tepore di un sole che scalda come in primavera, dell’immensità dell’Oceano Atlantico e di panorami mozzafiato. Dal 4 all’11 dicembre torna Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista, evento ciclistico che da 33 anni caratterizza questo periodo dell’anno e fa scoprire i percorsi in bici più belli che attraversano l’isola.

Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista

L’evento, nato nel 1988, si articola lungo una serie di tappe che vanno a comporre un itinerario lungo e variegato, per apprezzare appieno tutte le sfumature del pedalare a Gran Canaria. L’edizione di quest’anno si presenta con nuovi percorsi e nuove sfide. Un paradiso per tutti i ciclisti che vogliono mettersi alla prova e pedalare con l’obiettivo di superare i propri limiti.









Nella passata edizione i partecipanti alla manifestazione ciclistica hanno percorso 550 chilometri con oltre 12.000 metri di dislivello in otto giorni, rispettando tutti i requisiti richiesti dalla situazione sanitaria dovuta alla pandemia. L’edizione 2021 non sarà da meno. Le 8 tappe percorreranno Gran Canaria in lungo e in largo per questo evento che ormai è diventato un grande classico e un appuntamento fisso del calendario ciclistico per scoprire l’isola, che rappresenta un “continente in miniatura”.

Le 8 tappe dell’edizione 2021 della Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista

Un paradiso per i ciclisti

I ciclisti potranno godere di un paesaggio molto vario e ricco: con panorami che cambiano curva dopo curva, tra salite impegnative e discese infinite.

Dai più spettacolari paesaggi montuosi alle profonde gole immerse nella natura rigogliosa, fino ai deserti sabbiosi bagnati dall’Oceano Atlantico.

Un mix unico al mondo che dimostra come Gran Canaria rappresenti un paradiso per i ciclisti, un “parco giochi” per sperimentare molteplici situazioni e trovare sempre nuovi spunti e nuovi stimoli, oltreché riempirsi gli occhi di bellezza un giro di pedale dopo l’altro.

Le 3 maglie ufficiali dell’evento

Per l’edizione 2021 della Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista sono state realizzate 3 maglie ufficiali che rispecchiano le caratteristiche dell’isola:

Sole (gialla) . Questa maglia rappresenta il sole che illumina l’isola e garantisce un clima perfetto per tutti i partecipanti che li accompagna ogni anno in un’eterna primavera.

(gialla) Questa maglia rappresenta il sole che illumina l’isola e garantisce un clima perfetto per tutti i partecipanti che li accompagna ogni anno in un’eterna primavera. Mare (blu) . Il blu rappresenta il colore dell’Oceano Atlantico che circonda l’isola, che con le sue onde e il profumo di mare caratterizza l’isola e dà un senso di pace e di infinito.

(blu) Il blu rappresenta il colore dell’Oceano Atlantico che circonda l’isola, che con le sue onde e il profumo di mare caratterizza l’isola e dà un senso di pace e di infinito. Natura (verde). La natura di Gran Canaria presenta paesaggi che mutano da un angolo all’altro: il colore caratteristico è quello dei pini delle Canarie.

Mare (blu), Sole (gialla), Natura (verde): le 3 maglie ufficiali della Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista

Iscrizioni e partecipazioni

Gran Canaria è una mèta indicata anche per godersi la gastronomia locale, il turismo culturale e il clima mite che caratterizza Canarie (con una media di 22 gradi di temperatura in questo periodo autunnale a ridosso dell’inverno).

Sul sito della manifestazione è possibile trovare tutte le informazioni sulla procedura di registrazione, alloggio, trasferimenti e, naturalmente, le 8 tappe che vanno a comporre l’edizione 2021 della Gran Canaria Bike Week – La Cicloturista che si svolgerà dal 4 all’11 dicembre.

Per maggiori informazioni: www.grancanariabikeweek.es