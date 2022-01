Città ciclabili: un video racconta la trasformazione della mobilità urbana

4 Gennaio 2022

Un video per raccontare l’impegno delle città per la mobilità sostenibile e gli interventi all’insegna della ciclabilità. Lo ha realizzato l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per rendere visibili i cambiamenti in atto e lo sviluppo della ciclabilità in diverse città italiane nel corso dell’anno appena passato grazie agli interventi realizzati in seguito alla legge 120 del 2020.

“Nel 2021 – sottolinea l’ANCI nella nota che accompagna il video – le città hanno lavorato con grande impegno e passione sulla mobilità sostenibile rafforzando gli interventi sulla ciclabilità, credendo in una alternativa possibile, assecondando un cambiamento inarrestabile di abitudini che sta prendendo sempre più piede come dimostrano i dati di circolazione e di accesso alle ZTL nei principali centri urbani”.



In tutta Italia – Nord, Centro e Sud – sono tante le città che già hanno messo in pratica queste novità per sottrarre spazio alle automobili e restituirlo alle persone. Con questo video ANCI ha voluto raccontare questo cambiamento in atto, per supportare i Comuni che vorrebbero realizzare tali interventi, riassunti per immagini:

“L’uso della bicicletta nelle città – conclude l’ANCI – deve essere sempre più promosso e deve diffondersi su tutto il territorio nazionale, se si vuole veramente cambiare il modo di muoversi. È un target importante del Piano di Ripresa e Resilienza che i Comuni si accingono ad attuare. Le corsie ciclabili, le case avanzate, il doppio senso per i ciclisti, le strade ciclabili e le zone scolastiche sono provvedimenti che facilitano il raggiungimento di questo risultato. È possibile cambiare il volto delle nostre città”.