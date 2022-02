La compravendita online di bici usate è un business in espansione

10 Febbraio 2022

La compravendita online di bici usate negli ultimi anni è diventato un business sempre più strategico e redditizio. Complice la pandemia, con un crescente interesse per le due ruote, come dimostrano anche i dati di vendita del 2021 della piattaforma di compravendita online Subito, ma non solo. E quindi non stupisce il fatto che Bike-room.com, la piattaforma online, che permette di comprare e vendere biciclette di alta gamma, autentiche e certificate, in modo facile, innovativo e sicuro, ha recentemente concluso un nuovo aumento di capitale pari a 500.000 euro.

Il team di Bike-room.com

La startup che tratta bici usate di alta gamma

L’azienda – fondata nel 2019 e partecipata da Digital Magics SPA – ha come mission preservare il forte valore emozionale di ogni bicicletta, sfruttando il principio dell’economia circolare per un pianeta più sostenibile, e soddisfare l’esigenza delle case costruttrici di accogliere nel proprio ecosistema nuovi clienti finora difficilmente raggiungibili attraverso la loro rete distributiva. Inoltre, uno degli obiettivi strategici è di sistematizzare un mercato tradizionale ancora non regolamentato.

Un nuovo modello di business

In particolare Bike-room.com opera in questo settore differenziandosi da altri noti operatori online generalisti, offrendo alla community un servizio specializzato volto alla valorizzazione delle biciclette di alta gamma di seconda mano, è infatti tra i pochi ad avere adottato un nuovo modello di consumo delle biciclette di seconda mano con focus sul segmento usato delle biciclette dei team professionistici. Chi si rivolge a Bike-room.com non sono solo gli appassionati di biciclette, ma anche gli esperti e i professionisti del settore come team manager, atleti e collezionisti alla ricerca di pezzi unici.

Giro di affari triplicato in un anno

“In questi due anni la crescita di Bike-room.com è stata vertiginosa”, spiega Simone Matrone, Direttore Generale e co-fondatore di Bike-room.com. “Nel corso del 2021 abbiamo più che triplicato il volume delle vendite rispetto all’anno precedente e spedito in oltre 20 paesi, generando circa il 70% del giro d’affari fuori dall’Italia”.

“BikeRoom con questo aumento di capitale si conferma come realtà in grande crescita e primario operatore sul mercato della bikenomics, un settore che in Italia ha bisogno di un player moderno, digitale e veloce”, afferma Edmondo Sparano, Chief Digital Officer di Digital Magics che ha seguito l’operazione. “Si apre adesso una nuova fase, con l’obiettivo di consolidare le relazioni con i partner e di crearne nuove con altri produttori e da subito aprire il mercato estero: se pensiamo che l’export in Italia è cresciuto di oltre il 30% nell’ultimo anno, con 1.747.485 pezzi venduti (vengono vendute 3,3 biciclette al minuto) 2, capiamo come l’Italia sia tornata a essere il primo esportatore europeo davanti a Portogallo e Paesi Bassi e quanto sia grande l’opportunità per il nostro paese e per BikeRoom”.

