Neuron:ON, ecco i modelli 2022 dell'e-Mtb di Canyon - Bikeitalia.it

22 Febbraio 2022

La Neuron:ON è una vera e propria e-bike da trail – una e-MTB perfetta per le avventure off-road. La Neuron:ON è tornata ed è ora disponibile in nuovi colori e allestimenti. Questa bici è la scelta ideale sia per gli appassionati di MTB di lunga data che per i nuovi arrivati e grazie al potente motore Shimano EP8 e all’impressionante potenza della batteria, è una bici che è pronta ad esplorare i sentieri più remoti ed avventurosi.

Più trazione sui trail sconnessi

La Neuron:ON dispone di una configurazione di sospensione bilanciata con 120-130 mm di escursione anteriore (a seconda delle specifiche) e 130 di escursione posteriore – una combinazione che fornisce molta trazione sui trail più sconnessi. È perfetta per qualsiasi sfida off-road, dalle salite brevi e strette alle discese tecniche.

Sospensioni e controllo

La tecnologia Triple Phase Suspension della sospensione posteriore offre un’eccellente qualità di guida su qualsiasi terreno. La sensibilità ai piccoli urti nella prima parte della corsa garantisce la massima trazione e controllo. La stabilità a metà del travel aiuta a mantenere la velocità e favorisce i rilanci. Infine sulle discese, la progressività della parte finale, permette grande sicurezza e stabilità.

Una e-Mtb versatile

Inoltre, per creare dinamiche di guida coerenti per tutti i ciclisti, la Neuron:ON adatta le dimensioni delle ruote in base alla taglia del telaio: le bici XS-S girano su ruote da 27,5’’ e le bici M-XL su ruote da 29’’. Tutti i modelli sono costruiti intorno a telai in alluminio di alta qualità e sono completi di motori Shimano che trasmettono un feeling di guida più naturale e consentono maggiore autonomia per uscite più lunghe, tre livelli di assistenza e un’incisiva coppia di 85 Nm. Proprio come le ruote, anche le dimensioni della batteria della bici si adattano alle dimensioni del telaio. Le taglie XS-S sono dotate di batterie da 504 Wh, mentre le bici M-XL da 630 Wh.

Neuron:ON 9 Dark sage

Le principali novità dei modelli 2022

Nel 2022 Canyon introduce anche alcuni importanti aggiornamenti alla Neuron:ON, rispetto alla versione precedente del 2020. I più importanti sono una gamma di nuovi colori del telaio e nuovi componenti, come il cockpit FSA Comet (larghezza: 740-780 mm) e la sella Fizik Terra Alpaca.

Neuron:ON 6 Cool glacier Neuron:ON 7 Washed denim Neuron:ON 7 Burnt clay

Neuron:ON – Prezzi e caratteristiche

Per rendere le prestazioni delle e-MTB disponibili a più trail rider che mai, Canyon espande la gamma Neuron:ON a quattro bici con una nuova offerta entry-level più accessibile, la Neuron:ON 6 da €3.799. La Neuron:ON 6 è dotata di sospensioni RockShox – una forcella 35 Silver e un ammortizzatore posteriore Deluxe Select – così come il cambio Shimano e un reggisella come su tutti gli altri modelli Neuron:ON. La Neuron:ON 7, disponibile a partire da €4.299, monta una forcella FOX Rhythm, un ammortizzatore FOX DPS Performance e un gruppo Shimano 1×12.

A seconda delle dimensioni del telaio e della batteria di cui è dotata, il prezzo della Neuron:ON 8 varia da €4.699 a €4.899, è allestita con sospensioni FOX – Rhythm Gabel e shock DPS Performance, cambio Shimano XT 1×12 e ruote in alluminio Rodi Tryp con diametro interno di 30 mm. Infine, la top di gamma Neuron:ON 9, disponibile a partire da €5.499, è dotata di una forcella RockShox Pike Select+, ammortizzatore Deluxe Select R, cambio SRAM GX 1×12 e ruote H 1900 di DT Swiss.

La Canyon Neuron:ON è disponibile dal 22 febbraio 2022, esclusivamente sul sito canyon.com.