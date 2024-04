Meno peso, più potenza: Canyon presenta la linea e-MTB Neuron:ONfly

Canyon lancia oggi la sua ultima novità: la Neuron:ONfly, una nuova linea di e-MTB progettata per ridefinire il concetto di versatilità e prestazioni nell’universo delle biciclette a pedalata assistita.

E-MTB Canyon Neuron:ONfly

La Neuron:ONfly è il risultato di un’innovazione che unisce un telaio in carbonio all’avanguardia al sistema di alimentazione Performance Line SX di Bosch, per una linea di e-MTB che offre un’esperienza di guida senza precedenti. Con 55 Nm di coppia e 600 Watt di potenza, la gamma Canyon Neuron:ONfly presenta modelli leggeri e compatti insieme alla potenza e alla coppia delle e-MTB più robuste. In estrema sintesi: meno peso, più potenza.

Prestazioni e comfort al top

Questa e-MTB è progettata per massimizzare il tempo trascorso in sella, sfruttando al massimo l’energia del ciclista. Con la linea Canyon Neuron:ONfly, ogni pedalata si traduce in una spinta efficace e consente al ciclista di essere il vero protagonista, mettendolo al centro.

Motore e batterie

Con il motore Bosch SX, i ciclisti possono raggiungere una velocità massima di 25 km/h (o 20 mph / 32 km/h secondo le normative USA) e, in base al peso del ciclista e delle condizioni, scalare 1.000 metri di altitudine in modalità Turbo. Queste unità di trasmissione più leggere e compatte sono dotate anche di batterie da 400Wh più piccole e sottili che si integrano perfettamente nei telai, con un risparmio di 2-3 kg rispetto al Neuron:ON.

Attenzione per i dettagli

Sono i dettagli a rendere la Neuron:ONfly una delle ebike più versatili che Canyon abbia mai prodotto. Ci sono soluzioni di protezione intelligenti in tutto il telaio, come l’unità di protezione dagli urti nel tubo sterzo e il paraurti sul tubo obliquo per proteggere il telaio in caso di incidente. Inoltre, è presente una copertura per fodero orizzontale a tutta lunghezza e un guidacatena integrato per proteggerla dagli impatti e mantenerla al sicuro. Poi c’è il cablaggio interno, che viene instradato attraverso tubi in PU, tenuti saldamente in posizione all’interno del telaio per mantenere la bici libera da rumori.

E-MTB Canyon Neuron:ONfly: una linea, quattro modelli

La linea Canyon Neuron:ONfly offre quattro modelli distinti, ognuno progettato per soddisfare le esigenze e le preferenze di ogni ciclista. Ecco una descrizione delle catteristiche principali di ciascuno.

CF LTD

CF LTD: Il top di gamma Neuron:ONfly CF LTD è ambita dagli appassionati di mountain bike più esigenti. Con trasmissione SRAM Eagle XX AXS a 12 velocità, ammortizzatore FOX Float Factory da 140 mm e forcella FOX 34 Factory da 140 mm e un peso di 19,1 kg, questa e-MTB offre prestazioni e tecnologia di livello superiore. Il prezzo di questo modello top di gamma è di 7.900 euro.

CF 9

CF 9: Con una struttura robusta e prestazioni eccellenti, la Neuron:ONfly CF 9 è progettata per affrontare ogni tipo di terreno. Dotata di forcella RockShox Pike Ultimate da 140 mm e ammortizzatore RockShox Deluxe Select+ da 140 mm, questa e-MTB pesa 19,9 kg e offre prestazioni di alto livello a un prezzo di 6.999 euro.

CF 8

CF 8: La Neuron:ONfly CF 8 è la scelta ideale per coloro che cercano un equilibrio tra prestazioni e prezzo. Con forcella FOX 34 Performance da 140 mm e ammortizzatore FOX Float Performance da 140 mm, questa e-MTB offre una combinazione perfetta di tecnologia e affidabilità. Pesa 19,6 kg ed è disponibile a 5.599 euro.

CF 7

CF 7: La Neuron:ONfly CF 7 offre buone prestazioni al prezzo più accessibile della linea. Con una solida trasmissione Shimano Deore e freni SRAM Code R, questa e-MTB è perfetta per chi cerca il massimo divertimento sui sentieri senza intaccare troppo il portafoglio. Il prezzo di questo modello, che pesa 20,4 kg, è di 4.849 euro.

Tecnologia all’avanguardia

La Neuron:ONfly di Canyon è dotata del potente motore Bosch SX, progettato per offrire prestazioni elevate e silenziose su ogni terreno. Con una velocità massima di 25 km/h e una batteria PowerTube da 400Wh, questa e-MTB offre un’esperienza di guida senza precedenti.

Inoltre, con il ConnectModule Bosch e l’app eBike Flow di Canyon, i ciclisti possono personalizzare le loro pedalate esattamente come desiderano, controllando il motore e ricevendo aggiornamenti in tempo reale.

La nuova linea di e-MTB Canyon Neuron:ONfly è disponibile in esclusiva sul sito canyon.com a partire da oggi, giovedì 25 aprile 2024, offrendo una gamma di modelli adatti a soddisfare le esigenze di ogni ciclista.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.canyon.com