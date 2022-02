Programma e protagonisti della Fiera del Cicloturismo 2022 | Milano 12/13 marzo - Bikeitalia.it

22 Febbraio 2022

Presentazioni, testimonianze, racconti di viaggio e laboratori: questo il programma della Fiera del Cicloturismo 2022 che andrà in scena a Milano il 12 e 13 marzo presso gli spazi della Fabbrica del Vapore. Più di 50 espositori presenteranno al pubblico le proprie proposte di viaggi e vacanze a pedali, ma la Fiera del Cicloturismo ospiterà anche i Bikeitalia Talks: una carrellata di presentazioni, testimonianze e workshop rivolti a coloro che cercano l’ispirazione per la propria avventura in bicicletta o vogliono fugare i propri dubbi.

Fiera del Cicloturismo: programma e protagonisti

Il programma della Fiera del Cicloturismo 2022 si preannuncia ricco di contenuti. Sul palco dei Bikeitalia Talks si alterneranno quindi sportivi di spicco del presente e del passato, cicloavventurieri, scrittori ed esperti che accompagneranno il pubblico in una maratona di incontri condotti dal direttore editoriale di Bikeitalia, Paolo Pinzuti.

Gianni Bugno e Marco Aurelio Fontana

Tra i campioni dello sport sono da elencare Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di un Giro d’Italia, e Marco Aurelio Fontana, già campione del mondo di MTB, che testimonieranno le proprie esperienze di allenamento nei territori rispettivamente di Gran Canaria e del Biellese.

L’ultraciclista Paola Gianotti

L’ultraciclista Paola Gianotti, detentrice di 4 Guinness World Record, arriverà a Milano a completamento della propria impresa 2022×2022, una pedalata per l’ambiente da Stoccolma a Milano per piantare 2022 alberi lungo il percorso nell’ambito della campagna “M’illumino di meno“.

Dino Lanzaretti e Leo&Veronica di Life in Travel

Nella categoria “avventura”, il palco della Fabbrica del Vapore sarà arricchito anche da Dino Lanzaretti, cicloesploratore vicentino che racconterà la propria recente esperienza, la Siberia d’inverno in bicicletta e Leo e Veronica di Life in Travel che ci faranno sognare con la loro traversata in bicicletta dell’Anatolia.

Sergio Borroni e Silvia Malaguti

Ma a dimostrare che il viaggio in bicicletta non è (solo) materia da superuomini ci penseranno Sergio Borroni che parlerà del morbo di Parkinson e Silvia Malaguti di FIAB che racconterà come si affronta un viaggio in bicicletta con i bambini.

(ph. Caspar D. Diederik)

Laboratori sul viaggiare in bici

E poi sarà la volta dei workshop che riguarderanno i temi della meccanica di bici in viaggio, dell’alimentazione, dell’allenamento e della sicurezza stradale. La Fiera del Cicloturismo è un evento a ingresso gratuito, previa registrazione online, è organizzato da Bikenomist srl in collaborazione con RM Ideas Factory ed Estro Comunicazione srls, con il patrocinio del Comune di Milano.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti e sul programma della Fiera del Cicloturismo 2022: www.fieradelcicloturismo.it