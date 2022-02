Risparmio energetico, bicicletta e alberi: Paola Gianotti pedala per "M'illumino di meno" - Bikeitalia.it

21 Febbraio 2022

Sarà il prossimo 11 marzo la diciottesima edizione di “M’illumino di Meno”, la campagna radiofonica dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio2 nel lontano 2005. Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare: è questo l’invito che la trasmissione fa ai suoi ascoltatori in occasione dell’edizione di quest’anno.

Non solo risparmio energetico

Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi, hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è accompagnato da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la diciottesima, la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente.

Il ruolo della bici e delle piante

L’edizione 2022 di “M’illumino di Meno”, organizzata da “Caterpillar” su Rai Radio2 con Rai per il Sociale, si avvale del contributo di due “mentori” speciali: l’ultraciclista Paola Gianotti, testimonial attiva della bici, e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, promotore delle piante come i più efficaci “ripulitori di aria” a disposizione per compiere la transizione ecologica.

Così, se il G20 ha deciso di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030, Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale fanno la loro parte per salvare il pianeta coinvolgendo il pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di “M’illumino di Meno”, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri: in particolare attraverso il progetto “Un albero per il futuro” gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni «con l’obiettivo di creare un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che aumenti la qualità ambientale».

Tra gli alberi già piantati nelle scuole ci sono anche le migliaia di talee ricavate dall’Albero di Falcone, un ficus piantato “in memoriam” davanti alla casa di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. “M’illumino di Meno” invita, come tutti gli anni, le scuole e le università italiane a partecipare al progetto adottando un albero; i Comuni, le associazioni e i semplici cittadini a piantando semi, aumentando il numero delle piante nei propri spazi, rinverdendo.

L’impresa in bici di Paola Gianotti da Stoccolma a Milano

Parallelamente, per rafforzare l’idea che solo una cooperazione transnazionale può portare risultati nella tutela del pianeta, una biciclettata attraverserà l’Europa da nord a sud: l’ultraciclista Paola Gianotti partirà da Stoccolma venerdì 25 febbraio 2022, dalla piazza dove Greta Thunberg sciopererà per il clima, e percorrerà l’Europa ciclabile per giungere in Italia per la data di M’illumino di Meno. Porterà con sé alcune piante che donerà lungo il percorso per costituire un simbolico bosco europeo di” M’illumino di Meno”, come ha raccontato sui social:

Le tappe del viaggio

L’itinerario correrà lungo le grandi ciclovie europee e farà tappa in luoghi simbolici come la sede del Parlamento Europeo dove una talea dell’Albero di Falcone donata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità sarà intitolata all’ex Presidente David Sassoli.

Tutte le informazioni sulla campagna e il form per registrare la propria adesione sono disponibili sul sito www.milluminodimeno.rai.it. L’hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno.

Bikeitalia seguirà la pedalata di Paola Gianotti da Stoccolma a Milano e la documenterà con approfondimenti puntuali nel corso delle due settimane della sua nuova impresa all’insegna della mobilità sostenibile.

[Fonte: Ufficio Stampa Rai]

