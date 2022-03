Grazie a Shimano Italia la Fiera del Cicloturismo avrà un parcheggio bici da 300 posti - Bikeitalia.it

7 Marzo 2022

Continua l’impegno di Shimano Italia a sostegno dell’uso della bicicletta e per lo sviluppo della ciclabilità. In occasione della prima Fiera del Cicloturismo che aprirà i battenti a Milano il 12 e 13 marzo, la casa di componenti giapponesi realizzerà un parcheggio transitorio per ospitare in sicurezza le biciclette dei visitatori.

Un parcheggio da 300 posti bici

Il “Temporary Mobility Hub” potrà ospitare fino a 300 bici all’interno di in un ambiente custodito capace di offrire, all’occorrenza, un servizio di prima assistenza a cura dello Shimano Service Center Effettobici di Milano.

L’installazione temporanea, a vantaggio della mobilità cittadina, si pone in continuità con la realizzazione del Mobility Hub (stallo bici interno, spazio assistenza, area spogliatoio, armadietti, docce) negli spazi della nuova sede milanese di Shimano Italia.

Il Mobility Hub aziendale di Shimano Italia nella sede di Pero (Milano)

Il Temporary Mobility Hub esprime la volontà di Shimano Italia di agevolare l’uso della bicicletta nella quotidianità creando un impatto positivo sulla società in linea con la filosofia dell’azienda: “Closer to People, Closer to Nature”, cioè: “Promuovere la salute e la felicità attraverso il godimento della natura e del mondo che ci circonda”.

Eduardo Roldan, ad di Shimano Italia

Come dice l’amministratore delegato di Shimano Italia Eduardo Roldan: “Non possiamo chiedere alle persone di andare in bici se non creiamo le condizioni affinché ciò avvenga. Sosteniamo con entusiasmo il progetto di Temporary Mobility Hub perché riteniamo che attività come queste migliorino la vita delle persone e delle nostre città”.

Pinar Pinzuti, direttrice Fiera del Cicloturismo

La direttrice della Fiera del Cicloturismo Pinar Pinzuti sottoscrive: “Con la Fiera del Cicloturismo ci proponiamo di promuovere un turismo lento che ha nella bicicletta la propria massima espressione. Allo stesso tempo la bicicletta rappresenta il mezzo di trasporto più veloce per muoversi in città. Per questo siamo grati a Shimano per aver accettato di realizzare quello che dovrebbe diventare lo standard di ogni evento: il parcheggio bici custodito”.

La realizzazione del Temporary Mobility Hub di Shimano Italia è stata curata dalla società milanese Bikenomist che ha elaborato un progetto ad hoc sulla base di una valutazione comparata dei più alti standard europei.

La Fiera del Cicloturismo

La Fiera del Cicloturismo è il primo evento in Italia dedicato alla conoscenza e scoperta del turismo in bicicletta. Oltre 50 espositori tra Italia ed Europa presenteranno la propria offerta a misura di ciclismi. Per maggiori informazioni www.fieradelcicloturismo.it