Brescia, una "notte blu in bici" per promuovere la mobilità ciclistica - Bikeitalia.it

17 Marzo 2022

Per promuovere la mobilità ciclistica servono infrastrutture adeguate. Ma non solo. Occorre promuovere una cultura bike friendly, sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale, del rispetto reciproco tra biciclette e altri utenti della strada. Occorre lavorare sia sul piano infrastrutturale sia culturale.

Adv



Con la realizzazione del Biciplan la città di Brescia – di cui su Bikeitalia avevamo dato notizia qui – potrà soddisfare meglio la voglia dei cittadini di muoversi in maniera “libera”, “flessibile” e “sana”, facendo così tesoro di quanto emerso dall’ascolto della cittadinanza in occasione del sondaggio pubblico promosso l’autunno scorso, che ha registrato oltre 3.500 partecipanti.

Al seguente link sono consultabili gli esiti del sondaggio, che ripropongono caratteristiche e profili dei diversi cittadini bresciani, rispetto alla rispettiva sensibilità e utilizzo o meno della bicicletta.

In occasione di workshop con esperti e portatori d’interesse sono stati quindi definiti tonalità e layout del nuovo brand “Bici Brescia” e il suo claim libera, flessibile, sana, che oggi si presenta alla città!

Con l’ambizione di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza e promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti in città, il Biciplan delineerà iniziative ed eventi da programmarsi. Il primo appuntamento pubblico di lancio della campagna, forte della collaborazione di Brescia Mobilità e del mondo associativo – tra cui FIAB, Legambiente, FFF e altri – l’amministrazione comunale promuove la NOTTE BLU IN BICI.

Appuntamento è per sabato 19 marzo in Piazza della Loggia, con inizio alle ore 16.00. Sarà l’occasione per presentare alla città il nuovo servizio mobile “Punto Mobilità”, in cui saranno presenti tecnici esperti delle due ruote e dei servizi di mobilità cittadini, pronti a rispondere a tutte le domande inerenti la mobilità di Brescia. Assieme un “Bici Check”, al quale i ciclisti potranno sottoporre la loro bici per un check up gratuito, compreso di piccole riparazioni su posto, se fattibili.

Sempre con appuntamento in Piazza Loggia, si affiancheranno giochi e attività organizzate e promosse dalle diverse associazioni, come biciclettate per bambini “Kidical mass” (Bimbimbici, mostra di biciclette storiche e concorso di corsa lenta in bici “Pedalento”.

Con l’accompagnamento e l’intrattenimento musicale di Radio Bresciasette, in serata Piazza della Loggia sarà illuminata di blu; con alle 19:30 la premiazione del ciclista più creativo e alle 20 la partenza di una pedalata notturna tra le vie del centro storico cittadino. Tutti i partecipanti in bici riceveranno un braccialetto riflettente di Bici Brescia. A tutti i partecipanti in bici sarà omaggiato un braccialetto riflettente di Bici Brescia.

Oltre alla realizzazione dei nuovi percorsi di prossima cantierizzazione e all’installazione di una segnaletica di indirizzamento di nuovissima concezione specifica per la mobilità ciclistica, nei mesi a venire saranno programmate numerose iniziative di promozione della ciclabilità urbana, d’intesa anche con le istituzioni scolastiche e il mobility management aziendale.

Nell’anno 2023, poi, in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura” la bici avrà un alleato inaspettato, ma naturale; perché la Bici è cultura.

L’intero programma della Notte blu in bici: www.comune.brescia.it/biciplan

Corsi di Meccanica Meccanica Base 1 – In presenza Scopri di più