Bologna: inaugurata la prima piazza scolastica - Bikeitalia.it

4 Aprile 2022

Il mese di aprile 2022 è cominciato con una buona notizia sul fronte della mobilità per la città di Bologna: l’inaugurazione della prima piazza scolastica in Via Procaccini, al Quartiere Navile. Si tratta di un intervento di urbanismo tattico che – come avevamo anticipato su Bikeitalia – sarà in forma sperimentale per 12 mesi prima di assumere la sua forma definitiva.

All’inaugurazione della prima piazza scolastica pedonale di Bologna era presente il sindaco Matteo Lepore per il taglio del nastro. Successivamente ha poi condiviso qualche riflessione in merito all’intervento di riqualificazione dello spazio pubblico, postandola direttamente sul suo profilo Facebook. Si tratta di un intervento che rappresenta “esattamente il modo in cui vogliamo cambiare l’uso di diverse strade e spazi cittadini, in ogni quartiere”, scrive il primo cittadino.

Uno spazio “pensato per garantire a studenti e studentesse maggiore sicurezza per andare a scuola e un’area all’aperto dove incontrarsi e socializzare. 300 mq circa, verniciature colorate a terra, con messaggi di inclusione e amicizia in diverse lingue; rastrelliere, panche a semicerchio, panchine e sedute a sfera, piante officinali e giochi”.

E, in conclusione, Lepore invita i suoi concittadini a vivere il nuovo spazio pubblico disegnato con l’urbanismo tattico: “Se volete vedere che colore ha il futuro dei nostri quartieri, andate in via Procaccini”.