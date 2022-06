E-bike e cicloturismo: a Bergamo torna BikeUP dal 10 al 12 giugno - Bikeitalia.it

4 Giugno 2022

Cresce l’attesa per l’ottava edizione di BikeUP, l’evento dedicato alle e-bike e al cicloturismo che si svolgerà a Bergamo dal 10 al 12 giugno 2022. Dall’attività all’aria aperta ai test ride con tutte le tipologie di bici, dai talk con gli esperti agli approfondimenti sul mercato delle bici a pedalata assistita: la manifestazione si preannuncia ricca di contenuti e ritrova la sua collocazione più adatta, quella della bella stagione, del turismo, del tempo libero trascorso all’aperto e delle gite fuori porta, che negli ultimi due anni sono stati fortemente penalizzati dall’epidemia da Covid-19.

BikeUP e-bike cicloturismo a Bergamo

BikeUP: le novità di quest’anno

La principale novità di quest’anno è rappresentata dai momenti di approfondimento. Aumentano infatti le opportunità d’incontro e di dibattito: nascono i Bike Talks, le Tech Pills durante i quali il pubblico potrà confrontarsi con ambassador, atleti, viaggiatori, tecnici, esperti di mercato, di mobilità sostenibile.

Cicloturismo in e-bike

Si parlerà diffusamente anche dei viaggi in bicicletta e delle esperienze più varie in e-bike. BikeUP si trasforma quindi in una kermesse più variegata e completa, una vera e propria finestra sull’intero panorama dell’e-bike, un’arena in cui gli appassionati potranno scoprire segreti, accorgimenti e tutto quello che serve per un migliore vita quotidiana a due ruote.

E-bike tour

L’evento conferma e accresce le attività gratuite più amate delle edizioni precedenti. Aumentano le opportunità per test ride, con la possibilità di usufruire di veri e propri e-bike tour della durata di un’ora il sabato e la domenica mattina su percorsi di diversa natura e difficoltà, dal trekking all’e-mtb.

Thok Experience

Torna la Thok Experience, a cura di Thok e-bikes: i test ride saranno di grande qualità, perché le bici saranno preparate appositamente per il biker, in base a peso, altezza e stile di guida, garantendo una personalizzazione massima, con istruttori scelti tra i membri dello staff del brand.

Area Kids con tante attività

Una più vasta scelta è prevista anche per le attività per bambini, con l’Area Kids: si parte dai percorsi più semplici, per imparare ad andare in bici, per arrivare ad attività più complesse, come la scuola di mountain bike.

BikeUP diventa l’approdo naturale per l’intero comparto della mobilità elettrica: e-scooter, e-moto ed auto elettriche completeranno l’esperienza del pubblico, che potrà così sperimentare mondi complementari a quello dell’e-bike. Si apre anche il capitolo e-bike cargo, soluzione sempre più apprezzata dalle famiglie per la mobilità cittadina, che si rivela utile soprattutto per gli spostamenti con bambini più piccoli.

Non mancheranno vere e proprie escursioni alla scoperta del territorio: le guide di Visit Bergamo monteranno in sella per itinerari di mezza giornata, che spazieranno dallo splendore storico-artistico del capoluogo orobico alle degustazioni “a tappe” di vini e prodotti a km zero. BikeUP rimane inoltre un punto di riferimento per il cicloturismo e le attività all’aria aperta in generale, ideale per pianificare al meglio momenti di svago slow, immersi nella natura o in una città d’arte, con il fil rouge della mobilità sostenibile.

Tutte le attività, visite guidate e test ride, sono facilmente prenotabili attraverso il sito www.bikeup.eu scegliendo tra le numerose opportunità offerte dal programma. L’iscrizione dà diritto a un kit di benvenuto.

Le prenotazioni della Thok Experience saranno invece a cura di Thok, via mail all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 347.701.6500.

Per tutte le informazioni sul BikeUP 2022: [email protected] e www.bikeup.eu