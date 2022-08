Pedalate in Faccia | Autovelox spenti, incidenti in pole position - Bikeitalia.it

15 Agosto 2022

Un consigliere comunale di Pulsano ha dichiarato trionfante d’aver ottenuto, dopo tre anni di cocciuta battaglia, lo spegnimento di tutti gli autovelox posizionati lungo la Litoranea Salentina.

Il suo ricorso è stato fondato, e quindi accolto dal prefetto, in base al fatto che gli autovelox non rispettavano quanto previsto dalle (sciagurate) disposizioni vigenti che specificano come ogni installazione debba essere motivata in base alla pericolosità del sito dimostrata dai molti incidenti che vi si verificano.

Un autovelox per prevenire l’eccesso di velocità (dunque gli incidenti) sulle strade [foto di repertorio]

Il che è come autorizzare chiunque a girare armato fino a che non abbia sparato a qualcuno (esempio non adatto agli americani); o a stampare banconote false fino a che non tenti di rifilarle a qualcun altro (esempio già più adatto); ovvero ancora, ad andare alla velocità che crede fino a che non ammazzi un terzo (esempio di cui).

Autovelox: un deterrente contro l’eccesso di velocità, tra le prime cause di incidenti stradali

Il problema, caro Signor Consigliere, è che questi ‘terzi’ che Lei non considera, ancora non sanno di essere le prossime vittime, e non possono ringraziarLa anticipatamente per quanto da Lei tanto diligentemente ottenuto.

Si rende conto che, vista così, Lei è almeno in parte responsabile dei ferimenti e delle uccisioni che su quella strada, in quei luoghi, potranno d’ora in avanti accadere?

Poco cordialmente

Don Alfio