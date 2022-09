Settimana Europea della Mobilità 2022: connessioni migliori per la sostenibilità - Bikeitalia.it

12 Settembre 2022

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità 2022 che quest’anno ha come tema portante “Connessioni migliori”. L’obiettivo dell’iniziativa è di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi per aumentare la consapevolezza riguardo alla mobilità sostenibile all’insegna del cambiamento. Creando appunto connessioni tra i gruppi di persone già attivi sul tema con il nuovo pubblico interessato.

Adv



Settimana Europea della Mobilità 2022

La Settimana Europea della Mobilità è la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Promuove un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni pulite e intelligenti di trasporto.

La manifestazione principale si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno, culminando nel popolare Car Free Day. Le autorità locali sono incoraggiate a utilizzare la settimana in questione per provare misure di pianificazione innovative, promuovere nuove infrastrutture e tecnologie, misurare la qualità dell’aria e ottenere feedback dal pubblico.

Ogni anno decine di Paesi (anche extra-europei) e migliaia di città aderiscono alla Settimana Europea della Mobilità che – grazie al suo grande appeal mediatico – è riconosciuta come campagna di punta per trainare l’Europa verso la mobilità urbana sostenibile e dare l’esempio grazie alle buone pratiche condivise. Al momento oltre 40 Paesi e più di 2.100 città hanno aderito alla Settimana Europea della Mobilità 2022.

“Connessioni migliori” – “Better connections” – è il tema della Settimana Europea della Mobilità 2022 che copre ogni aspetto del trasporto sostenibile nell’ambiente urbano e può essere riassunto con 5 parole inglesi che iniziano con la lettera ‘p’: People, Places, Packages, Policy & Planning.

People

Le persone sono da oltre 20 anni al centro della Settimana Europea della Mobilità: sono le protagoniste e le destinatarie di circa 600 azioni di mobilità sostenibile che ogni anno vengono realizzate dalle città aderenti alla manifestazione.

Places

I luoghi, compresi gli spazi urbani e le aree verdi, devono essere piacevoli e funzionali per l’incontro e le relazioni tra le persone da mettere in relazione. Non a caso l’82% dei cittadini vuole che nelle città europee ci sia più verde.

Packages

Per estensione indicano le sfide della logistica in ambito urbano: consegne-pacchi sempre più veloci, pulite e capillari. In questo senso le “connessioni migliori” sono quelle necessarie per trasferire flussi di dati tra fornitori e utenti e i giusti mezzi da utilizzare – come le cargo bike – per recapitare i pacchi fisici senza inquinare (oltreché i pacchetti di informazioni senza intoppi).

Policy & Planning

Le politiche e la pianificazione sono necessarie a ogni città per affrontare le sfide comuni della mobilità urbana in modo completo e resiliente. La Settimana Europea della Mobilità offre una grande opportunità per gli urbanisti che vogliono pianificare azioni di mobilità partendo dai bisogni dei cittadini. Suggerendo nuove soluzioni di trasporto e allocazione dello spazio pubblico più sostenibili per le città.