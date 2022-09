"Vita da meccanico": la nuova rubrica di Bikeitalia - Bikeitalia.it

29 Settembre 2022

Una nuova rubrica targata Bikeitalia racconta la “vita da meccanico” di bici e dà voce direttamente ai protagonisti. Le storie delle persone che ogni giorno si sporcano le mani e portano avanti l’attività di riparazione e vendita di bici, a contatto col pubblico: un racconto davanti al bancone degli attrezzi di precisione e dietro le quinte del retrobottega nel magazzino.

“Vita da meccanico”

Ogni settimana Luigi Nalesso, relatore dei corsi di Meccanica di Bikeitalia, incontra i meccanici di bici che si sono formati con il Masterclass in Meccanica Ciclistica e poi hanno aperto la loro attività nel mondo delle due ruote a pedali. Il format prevede un’intervista a ruota libera di circa mezz’ora in cui il protagonista di turno si racconta senza filtri, dando uno spaccato della sua personale “vita da meccanico” e l’ambiente in cui lavora ogni giorno.

Le video-interviste della rubrica “vita da meccanico” rappresentano un modo immediato per far toccare con mano la realtà di un negozio di bici e di quello che ci vuole per metterlo in piedi, con utili consigli per chi vuole percorrere questa strada e magari sta cercando informazioni di prima mano per cambiare vita e mettersi in proprio.

La “vita da meccanico” in realtà può essere declinata in tanti modi: c’è chi fa soltanto riparazione, chi anche vendita, chi ha deciso di cercare altri soci per dividersi il lavoro, chi ha aperto un negozio in proprio e chi ha deciso di mettersi su piazza per farsi assumere come meccanico di bici, una professione peraltro molto richiesta.

L’aspetto della formazione per questa professione non è affatto secondario: il format “vita da meccanico” racconta le storie dei meccanici di bici che hanno frequentato con successo il Masterclass in Meccanica Ciclistica di Bikeitalia, un percorso di specializzazione per imparare a mettere mano su qualsiasi tipo di bici e risolvere ogni problema meccanico in maniera professionale.

Nella puntata pilota della nuova rubrica il protagonista-intervistato è Alberto Carrara, già relatore dei corsi di Meccanica di Bikeitalia che ha poi deciso di mettersi in proprio e aprire la sua “Bottega del Ciclista”: buona visione!