Filippo Ganna conquista il Record dell'Ora: 56,792 Km [Video] - Bikeitalia.it

Filippo Ganna pedala contro il tempo: alle 20 di sabato 8 ottobre 2022 al velodromo svizzero di Grenchen è partito il suo tentativo per cercare di conquistare il Record dell’Ora, volare sopra la media dei 55 km/h e battere l’ultimo primato conquistato lo scorso agosto da Dan Bigham (55,548 Km).

Tentativo riuscito: Ganna ha conquistato il Record dell’Ora polverizzando il precedente primato e riuscendo a percorrere ben 56,792 Km in 60 minuti.

La bici Pinarello utilizzata da Filippo Ganna è stata realizzata appositamente per l’occasione ed è un gioiello di tecnologia e di aerodinamica che pesa 9,3 chilogrammi e costa 75.000 euro:

Il post su Facebook dell’UCI che certifica il nuovo Record dell’Ora conquistato da Filippo Ganna:

Tra i primi a congratularsi con Ganna per l’impresa l’ex pistard britannico Chris Boardman, detentore della migliore prestazione umana sull’ora che nel 1996 era riuscito a percorrere 56,375 Km utilizzando una bicicletta dalle geometrie speciali e la posizione Superman (record poi eliminato dall’UCI, nel 2000, come tutti quelli realizzati su bici speciali, ndr), dimostrandosi campione anche di fairplay:

Congratulations @gannafilippo haven’t watched one in quarter of a century, glad I tuned in, a beautiful thing to witness 👏👏👏