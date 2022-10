Ebike protagonista del turismo all'aria aperta in Liguria - Bikeitalia.it

17 Ottobre 2022

In Liguria il territorio del Finalese negli ultimi anni è diventato una mèta per il turismo attivo all’aria aperta e a contatto con la natura, anche con l’ebike. Il Consorzio FOR (Finale Outdoor Region) riunisce 200 tra aziende associazioni e professionisti del settore del turismo attivo outdoor che operano a diversi livelli per la promozione, la valorizzazione e la tutela di questo territorio. E recentemente Bosch eBike Systems ha stretto una partnership per supportare il Consorzio nelle sue attività e farlo diventare una destinazione di riferimento in ambito outdoor a livello internazionale.

Oltre 160 km di percorsi Mtb

Con chilometri di strade bianche, sentieri, boschi, spiagge e un clima adatto a praticare attività all’aria aperta tutto l’anno – dall’arrampicata agli sport acquatici, fino all’escursionismo e alla mountain bike – l’area del Finalese mette a disposizione un territorio naturale che si è affermato negli ultimi anni come destinazione ideale per gli appassionati e i professionisti della MTB, grazie a una rete che conta oggi oltre 160 sentieri dedicati e una grandissima varietà di ambienti e terreni.

Un nuovo impulso dall’ebike

Con l’avvento del fenomeno ebike, sempre più diffuso in ambito turistico e sportivo, anche il territorio ha saputo evolversi e attrezzarsi per ospitare gli utenti di questo rivoluzionario mezzo a due ruote. Proprio grazie al crescente interesse verso la eMountainbike, diverse tracce sono state riportate alla luce e messe a sistema con i sentieri di discesa, tant’è che oggi la Region offre circa 40 tra sentieri e tour specifici per eMTB.

Non a caso, negli ultimi tre anni Pietra Ligure e Finale sono state la location della tappa finale dell’EWS-E, la versione elettrica dell’Enduro World Series, circuito mondiale destinato ai più forti rider di enduro che si sfidano su percorsi altamente tecnici e spettacolari.

Ogni anno, tutte queste attrattive portano oltre 300.000 presenze di biker e di eBiker, che accedono gratuitamente ai sentieri del comprensorio. Un flusso di persone numericamente importante, che richiede una costante cura e manutenzione dei tracciati per garantirne la piena fruibilità in sicurezza. Proprio per finanziare la fondamentale attività di manutenzione del territorio, FOR ha ideato e implementato, grazie anche al sostegno di Bosch eBike, un innovativo strumento: FOR YOU CARD, una carta digitale che può essere acquistata dagli utenti, rendendoli così protagonisti del progetto di tutela e valorizzazione del Finalese.

Una carta fedeltà dedicata

Aderendo alla FOR YOU CARD è possibile raccogliere punti da utilizzare per l’acquisto di prodotti e servizi a prezzi scontati. Ma, cosa più importante, ogni volta che si acquista un servizio o prodotto presso un’attività convenzionata, una piccola parte di quella spesa viene devoluta dall’operatore per la manutenzione dei sentieri mountain bike e delle vie di arrampicata. (Informazioni e regolamento disponibili sul sito ufficiale).

Federica Cudini, Country Marketing Manager – Italy, Bosch eBike Systems, ha commentato: “La partnership con FOR non è che la naturale sinergia tra due realtà che condividono gli stessi valori e una forte vocazione per lo sviluppo dell’eMTB. Da una parte FOR, Consorzio nato da un’iniziativa privata per prendersi cura e valorizzare un territorio che ha saputo diventare una meta di riferimento per gli eBiker di tutto il mondo; dall’altra Bosch eBike, azienda leader per il settore dell’eMountainbike che ha attivamente contributo alla diffusione di questo sport fin dai suoi albori, con tecnologie e prodotti pensati appositamente per i rider di eMTB, senza contare il ruolo fondamentale per l’affermazione e la professionalizzazione delle competizioni come l’EWS-E. Pochi giorni fa, abbiamo scelto Finale Ligure per presentare alla stampa internazionale il nostro ultimo prodotto, la drive unit Performance Line CX Race Limited Edition, che esprime appieno il suo potenziale proprio sui percorsi tecnici di più alto livello, come quelli coordinati da FOR nel comprensorio del Finalese. Il nostro obiettivo, formalizzato con questo accordo pluriennale, è quello di continuare a sostenere un territorio che offre il massimo per gli eMountainbiker di tutti i livelli: per gli atleti professionisti, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo sport, garantendo per tutti un’esperienza sui trail entusiasmante, divertente e sicura”.

Gianluca Viglizzo, Presidente FOR – Finale Outdoor Region, Consorzio per la promozione turistica e la tutela del territorio finalese ha dichiarato: “Dopo molti anni dedicati a sviluppare l’offerta sentieristica ed esperienziale seguendo l’evoluzione della Mountainbike, con l’arrivo delle eBike si è aperto un nuovo ed interessantissimo capitolo per la Finale Outdoor Region. La bici a pedalata assistita nelle sue diverse segmentazioni, eMountainbike, bici da commuting, trekking sino alle cargo, è il mezzo ideale per scoprire e vivere il nostro territorio, su sentieri o sulle ripide strade dell’entroterra che collegano i borghi storici e i siti di interesse storico e culturale. Siamo molto felici della partnership con Bosch, certi che darà un’ulteriore spinta per vivere il territorio della Finale Outdoor Region in modo consapevole e sostenibile”.

Enrico Guala, Direttore Marketing FOR – Finale Outdoor Region ha aggiunto: “Le competizioni e gli eventi internazionali di mountain bike sono da sempre lo strumento di cui ci siamo dotati per mostrare al mondo il nostro territorio. E costituiscono anche la base per lo sviluppo delle nuove tecnologie da parte dei costruttori come Bosch. Sono anni che lavoriamo su percorsi specifici per le eMountainbike che abbiamo potuto mostrare al mondo la prima volta nel 2018 con l’Evento Test con Enduro World Series e nel 2020 a Pietra Ligure con la tappa italiana della EWS-E, su un’area sentieristica dedicata. Questa partnership rappresenta un importante traguardo per la destinazione e i suoi operatori, e siamo grati del grande supporto che Bosch, tramite la FOR YOU CARD, darà per la costante manutenzione del territorio e della rete sentieristica”.