Friuli Venezia Giulia: arriva il bonus bici ed ebike

16 Novembre 2022

Friuli Venezia Giulia bonus bici / ebike: la Regione Autonoma stanzia 1 milione di euro per premiare i cittadini che hanno acquistato una bici muscolare o a pedalata assistita. Il contributo regionale sarà pari al 30 per cento dell’importo in fattura per l’acquisto delle bici e delle ebike; sarà destinato a tutte le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, per un massimo di 200 euro per le bici e 300 euro per le ebike.

La novità è stata annunciata ieri dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro in una conferenza stampa tenuta a Trieste, nella sede della Regione di via Carducci.

Friuli Venezia Giulia bonus bici / ebike | L’assessore regionale Fabio Scoccimarro

Friulia Venezia Giulia bonus bici / ebike | A chi è rivolto

Quindi, chi ha acquistato una bicicletta dall’11 novembre 2022 compreso in poi potrà fare richiesta e usufruire del contributo, che ammonta a un massimo di 300 euro per l’acquisto della ebike e a un massimo di 200 per la bici muscolare.

“Con questa misura intendiamo favorire la mobilità sostenibile e premiare gli stili di vita salutari” ha osservato l’assessore Scoccimarro, che ha assicurato “una procedura di assegnazione del contributo molto snella”.

Friuli Venezia Giulia bonus bici / ebike | Come funziona

In pratica chi acquista una bici potrà presentare la domanda redigendo il modulo sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia attivo dal 23 gennaio 2023. Tale modulo, per comodità, potrà essere scaricato già un mese prima del “click day”. Nel modulo dovrà essere allegata la dichiarazione del venditore nella quale si è attesta che la bici è nuova, con l’indicazione delle caratteristiche del mezzo.

Stanziato 1 milione di euro

“La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione per questo intervento 1 milione di euro, di cui 950mila euro per i contributi e 50mila per le Camere di commercio che gestiranno le pratiche”, ha reso noto l’assessore.

“Oltre a queste risorse ci è sembrato giusto destinare 100mila euro per coprire le domande inevase del vecchio bando contributi bici del 2019, così da dare risposta alle 500 domande ancora giacenti”, ha precisato Scoccimarro.

Una platea di circa 3.000 beneficiari

Secondo le stime della Direzione regionale i 950 mila euro permetteranno di soddisfare almeno tremila domande.

“Per venire incontro a tutti i cittadini abbiamo previsto la possibilità che si possa delegare la compilazione della domanda telematica dei contributi”, ha concluso l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia.

Nell’incontro stampa è stato precisato, infine, che il contributo regionale non consiste in uno sconto al momento dell’acquisto bensì in un rimborso che viene assegnato dopo l’acquisto stesso mediante la domanda di contributo inoltrata alla Regione Friuli Venezia Giulia.