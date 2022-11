“La preparazione invernale del ciclista”: evento gratuito

18 Novembre 2022

“La preparazione invernale del ciclista”. Proseguono le serate gratuite organizzate da Bikeitalia per parlare di biomeccanica, allenamento e prestazione nel ciclismo. Le serate gratuite hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza verso un allenamento intelligente, globale e vogliono sfatare i falsi miti che ancora oggi sono presenti nel mondo del ciclismo.

Mercoledì 30 Novembre, dalle 19:30, Omar Gatti (Cycling Health Specialist e dottore in scienze motorie) terrà una serata gratuita dal titolo “La preparazione invernale del ciclista” presso Upcycle Milano Bike Café. Omar Gatti è l’ideatore del programma di allenamento “Diventa un ciclista più forte”, il primo programma specifico per l’allenamento della forza muscolare per il ciclista che si può seguire direttamente da casa.

Durante la serata si parlerà di come ottimizzare l’allenamento per arrivare al meglio della forma nel 2023. L’inverno è la stagione del riposo ma non dello stacco completo. E’ più la stagione delle transizione, dove recuperiamo le energie, sfruttiamo il tempo per allenare i nostri punti deboli, ci concentriamo sulla forza e sul core, lavoriamo sulla mobilità.

Durante la serata, Omar Gatti toccherà i seguenti temi:

Come gestire l’inverno e prepararsi per la stagione 2023;

Riposo, recupero e allenamento;

Allenamento sui rulli e lunghi domenicali;

Forza, core e stretching: come ottimizzare l’allenamento;

Al termine della serata sarà possibile porre domande a Omar e cenare (su prenotazione) presso Upcycle Café.

La serata “La preparazione invernale del ciclista” si svolge presso Upcycle Café, In Viale Ampère 59 a Milano.

La serata è gratuita, previa registrazione a questo link: Partecipa!

A chi si registra verranno inviate le slide della presentazione e potrà ottenere un coupon sconto per i prodotti Bikeitalia per ottimizzare la propria preparazione invernale.

Per chi vuole fermarsi a cenare dopo l’evento, può prenotare un tavolo (vi consigliamo di farlo), chiamando il numero 02.83428268.

Trovate il menu di Upcycle qui.

