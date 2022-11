La rivoluzione della ciclologistica: ebook gratuito

24 Novembre 2022

La rivoluzione della ciclologistica: ebook sulla bicicletta e il futuro del trasporto merci in città.

Sin dalla sua invenzione, la bicicletta è un mezzo di trasporto che si evolve in continuazione, per adattarsi alle esigenze di una società in rapido cambiamento.

Ad oggi, questa capacità di adattamento è più che mai necessaria: la crescita dell’ecommerce manda in crisi l’offerta tradizionale di logistica basata sul furgone.

La congestione stradale nell’Unione Europea ha un impatto economico stimato in 110 miliardi di euro ogni anno, e questo costo è destinato ad aumentare se non interveniamo sull’organizzazione della logistica.

Città e logistica delle merci: la rivoluzione è a pedali

La ciclologistica, ovvero il trasporto di merci in bicicletta, può massimizzare la produttività e abbattere i costi della logistica. La sinergia coi tradizionali mezzi a motore è fondamentale e in questa pubblicazione illustriamo alcune soluzioni e buone pratiche sul campo.

Un’indagine sul panorama italiano

L’ebook include una sezione dedicata ad un’indagine sulle aziende di ciclologistica italiane.

Nel mese di Luglio 2022 abbiamo condotto una ricerca sul campo per tracciare un’immagine il più possibile veritiera del settore, rilevando i punti di forza e le vulnerabilità, e scoprendo la sua grande diversità.

Oltre alla ricerca sul panorama italiano della ciclologistica, nell’ebook gratuito di 50 pagine troverete un focus sugli aspetti tecnici ed economici, compresi gli incentivi alle aziende e le best practices.

Premessa: la città e la sfida della logistica delle merci

Che cos’è la ciclologistica?

La città e la ciclologistica: un rapporto necessario

I mezzi della ciclologistica

Lo stato di fatto e le prospettive

Il panorama italiano: piccolo è bello

Conclusione: le sfide per il futuro

Questo ebook si rivolge ad amministratori, imprenditori e portatori di interesse pubblici e privati: per il download gratuito basta cliccare sull’immagine sottostante ⤵