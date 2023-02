Crisi del mercato bici: eppure la ripresa è vicina

22 Febbraio 2023

Qualche giorno fa Shimano, la società leader al mondo in componenti per bicicletta, ha pubblicato il proprio report finanziario per l’anno 2022 che ha portato alcuni a dipingere nubi all’orizzonte più fosche di quanto realmente non siano per il settore.

Adv



Shimano nel 2022 ha registrato un aumento del fatturato del 16,6% rispetto al 2021 nel segmento legato alle bici per un totale di 3,6 miliardi di euro e un reddito operativo che è stato superiore al miliardo di euro (+15,9%).

Il fatto è che dopo 5 anni di crescita ininterrotta, adesso è arrivato il momento del rallentamento e infatti le previsioni di Shimano per il 2023 parlano di una contrazione delle vendite del comparto bici di circa il 20,5% e ora qualcuno si chiede se la favola dell’economia della bicicletta non sia finita ancor prima di cominciare perché in questo momento i prezzi sono alti, i magazzini sono pieni e per tutto quello di cui abbiamo già parlato.

Per fortuna non ci sta crollando il cielo in testa: quello che stiamo affrontando è il momento di discesa da una tipica sbronza da incentivi, quanto ti risvegli con il mal di testa, lo stomaco sottosopra e sai che l’unica cosa da fare è tenere duro perché poi passa.

Il periodo che stiamo vivendo è una ripetizione un po’ più forte del 2010, quando, dopo l’ondata di incentivi della Ministra dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo le vendite di bici crollarono di oltre il 15% e rimasero piatte per qualche anno.

Oggi la situazione è più complessa, certo: la crescita è stata più alta e il boom della domanda di biciclette ha riguardato il mondo intero, non solamente l’Italia.

Ma anche il contesto oggi è differente: pochi giorni fa il Parlamento Europeo ha approvato la Strategia Europea per raddoppiare i km percorsi in bicicletta nell’Unione Europea entro il 2030 che prevede, tra le altre cose, un abbattimento dell’IVA sulle biciclette e sulle riparazioni.

Noi abbiamo sempre la sensazione che quelle del Parlamento Europeo siano chiacchiere al vento, ma la riduzione dell’IVA sulla vendita di biciclette è stata già adottata dal Portogallo e anche la Spagna ne sta discutendo. Questo significa che una bici a Lisbona oggi costa il 17% in meno rispetto al resto d’Europa: un vantaggio competitivo non indifferente che rilancerà il mercato locale e attirerà nuovi clienti da oltre confine.

Il sottinteso di tutto questo è che il Portogallo ha lanciato una gara all’armonizzazione delle politiche fiscali sulle biciclette e chi resterà indietro ne pagherà il prezzo più alto. Se l’Italia non dovesse armonizzare la propria fiscalità agli altri paesi finirebbe quindi per punire i commercianti italiani e costringerli a restare confinati in un mercato stagnante mentre le controparti di oltre confine godono di condizioni migliori.

Il settore della bici in questo momento è ingolfato e, come recita il rapporto fiscale di Shimano, la crisi ucraina, l’inflazione mondiale e il costo delle materie prime rendono ancora più complicata la situazione, ma questa è una crisi a orologeria, che ha una data di scadenza.

La data di scadenza della crisi sarà diversa per ogni paese europeo e per l’Italia dipenderà dalle decisioni che prenderanno a Roma nelle sedi istituzionali, quindi, dalla capacità delle associazioni di categoria di operare le dovute pressioni sul governo.

Nel frattempo, noi operatori del settore dobbiamo limitarci a tenere botta.