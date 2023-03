La Fiera del Cicloturismo 2023 si presenta a Bologna e in diretta streaming

2 Marzo 2023

Il countdown è cominciato e la Fiera del Cicloturismo 2023 si avvicina: lunedì 6 marzo alle ore 12 il primo evento in Italia dedicato al mondo del turismo in bici nazionale e internazionale si presenterà a Bologna presso eXtraBO, in Piazza del Nettuno 1/ab. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming (a questo link).

Fiera del Cicloturismo 2023

Nel corso della conferenza stampa sarà presentata la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma sabato 1 e domenica 2 aprile presso lo spazio DumBO (Bologna), anticipata da un prologo dedicato agli incontri B2B, il Forum del Cicloturismo – venerdì 31 marzo – per la creazione di reti tra territori, imprese e professionisti.

Dopo la scorsa edizione con 15 mila visitatori a Milano, il primo evento in Italia interamente dedicato al mondo del turismo in bici nazionale e internazionale sarà accolto per l’edizione 2023 dalla Città di Bologna.

La conferenza stampa lunedì 6 marzo alle ore 12

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, lunedì 6 marzo alle ore 12, interverranno:

Pinar Pinzuti , Direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo

, Direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo Simona Larghetti , Consigliera Comunale di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica

, Consigliera Comunale di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica Mattia Santori , Presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena

, Presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena Davide Cassani , Presidente Apt Servizi Emilia-Romagna

, Presidente Apt Servizi Emilia-Romagna Silvia Donatiello , Rappresentante Italia – Turismo Gran Canaria

, Rappresentante Italia – Turismo Gran Canaria Elvira Amata, Assessora del turismo, dello sport e dello spettacolo, Regione Siciliana

La conferenza stampa sarà trasmessa anche in diretta streaming a questo link.

Per informazioni e confermare la propria partecipazione: [email protected]