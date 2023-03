Fiera del Cicloturismo: pedalata per scoprire Bologna e i suoi canali

30 Marzo 2023

Al termine della Fiera del Cicloturismo – evento che si terrà a Bologna sabato 1 e domenica 2 aprile – le associazioni ciclistiche di Bologna hanno pensato a una facile pedalata urbana di deflusso, aperta a tutti i visitatori, che porterà in bici dagli spazi espositivi fino alla stazione centrale.

Bologna e i suoi canali in bicicletta

La partenza è fissata domenica 2 aprile alle 17:30 da DumBo e l’arrivo in stazione centrale è previsto per le 19:00. Si tratta di una pedalata semplice che porterà a scoprire Bologna e i suoi canali:

Visita alla Grada , dove il Canale di Reno entra in città;

, dove il entra in città; il Cavaticcio , dove si trovava il porto di Bologna;

, dove si trovava il porto di Bologna; il sostegno della Bova, da cui parte la ciclovia del canale Navile.

Come partecipare alla pedalata

La partecipazione alla pedalata è libera e gratuita e non è richiesta la prenotazione. Durante la pedalata, ognuno è responsabile di sé e del proprio mezzo: non è prevista una copertura assicurativa.

Fiera del Cicloturismo 2023

La Fiera del Cicloturismo 2023 a Bologna, oltre a una ricca area espositiva, avrà anche una parte completamente dedicata ai Bikeitalia Talks con numerosi ospiti che illustreranno in ogni sua declinazione il variegato mondo del viaggiare in bicicletta. Presentazioni, storie di viaggio e di terre da scoprire, con mille spunti per immaginare e prepararsi alla propria prima – o alla prossima – esperienza di un viaggio in bicicletta.

Per visitare la Fiera del Cicloturismo, a ingresso gratuito, è necessaria la registrazione online all’indirizzo: www.fieradelcicloturismo.it

