Paola Gianotti pedala in Brasile contro la deforestazione dell’Amazzonia

30 Marzo 2023

Paola Gianotti presto pedalerà in Brasile. Ha annunciato la sua prossima iniziativa in bicicletta: Bike 4 Tree Brazil. L’atleta, viaggiatrice, autrice e speaker motivazionale ha recentemente ottenuto il suo quarto Guinness World Record. Ha viaggiato per il mondo e partecipato a sfide estreme. Continua a battersi ogni giorno per la sicurezza sulle nostre strade con la campagna “Io Rispetto il Ciclista”.

Con la sua attività di mental coach porta le sue esperienze nelle aziende per eventi di formazione e coaching. Nel 2022 ha pedalato in Italia per il progetto Bike4Tree e la prossima destinazione, per questo 2023, è il Brasile.

Paola Gianotti: in Brasile per Bike 4 Tree

Lo ha annunciato lei stessa attraverso i suoi canali social: “Lunedì 3 Aprile parto per il Brasile per attraversare parte del Mato Grosso in bici e documentare la bellezza di un territorio unico ai confini con l’Amazzonia ma anche i problemi legati alla sua deforestazione”.

Un’iniziativa per la riforestazione ma anche di promozione della ciclabilità. “Sarò anche madrina per il progetto Ride Like a Pro Brazil, una straordinaria pedalata in quella che è considerata la Svizzera “brasiliana” grazie all’invito del consolato italiano di San Paolo!”, spiega Paola.

Ad accompagnarla in questa nuova iniziativa-a-pedali ci saranno importanti realtà che si occupano di alimentazione sostenibile e agricoltura biologica: Fairtrade Italia e Alce Nero.

Paola non vede l’ora di partire per questa nuova avventura: “Sono pronta e carica per questa nuova avventura all’insegna della bici, della sostenibilità e della vita! E voi siete pronti a seguirmi?”.

Gianotti alla Fiera del Cicloturismo 2023

Intanto questo weekend Paola Gianotti sarà presente alla Fiera del Cicloturismo di Bologna – evento ad ingresso gratuito previa registrazione online a questo indirizzo www.fieradelcicloturismo.it – e parlerà sul palco dei Bikeitalia Talks sabato 1 aprile alle ore 15:00 intervistata da Paolo Pinzuti, Cycling Executive Officer di Bikenomist, partendo dalla sua relazione “Nulla è impossibile, basta crederci“.