La Città delle Biciclette | Omar Di Felice: “Si può gestire la paura”

7 Aprile 2023

Come gestire la paura in bici? Lo spiega Omar Di Felice.

Adv



Nuova puntata del podcast di Paolo Bellino – alias Rotafixa – “La Città delle Biciclette” dedicato ai temi della ciclabilità urbana e della sicurezza stradale.

Omar Di Felice: “Si può gestire la paura”

In questo episodio parla Omar Di Felice, ultracyclist romano, che affronta percorsi assurdi in tutto il mondo ma che trova il traffico più preoccupante delle condizioni estreme: “Il mondo sta cambiando, dobbiamo insistere. Serve il senso unico eccetto bici per non rimanere in balìa di ciò che succede alle nostre spalle”.

In questo episodio del podcast “La Città delle Biciclette” Omar Di Felice spiega come gestire la paura in bici: buon ascolto!