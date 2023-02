“La città delle biciclette”, il podcast su ciclismo urbano e sicurezza stradale

24 Febbraio 2023

Il mondo che ruota attorno alla bici è in continuo divenire e, ciclicamente, propone novità. Questo vale per il mercato del ciclo – che al momento sta attraversando un fisiologico periodo di stallo dopo la crescita esponenziale nel periodo pandemico, in attesa della ripresa – ma vale anche per le iniziative che promuovono la cultura delle due ruote a pedali per cercare di raggiungere un pubblico più vasto individuando la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano in città.

Podcast | “La città delle biciclette”

Una recente novità sul fronte dell’approfondimento dei temi legati alla ciclabilità è il podcast “La città delle biciclette”, ideato e condotto dal giornalista e cicloattivista Paolo Bellino alias “Rotafixa“: navigato cronista d’agenzia, ciclista urbano e da tempo promotore della bicicletta in ogni sua declinazione e della sicurezza stradale, attualmente nel direttivo dell’Associazione Salvaiciclisti Roma.

Il tandem podcast e bici

D’altra parte raccontare la bici con la voce non è un mero esercizio di stile: sono perfettamente d’accordo con la collega di Radio24 Alessandra Schepisi, che ho intervistato qualche tempo fa qui su Bikeitalia, quando dice che: “La radio assomiglia molto alla bici, perché sono due mezzi che vengono dal passato ma non sono mai passati di moda. E sono anche mezzi del futuro: la radio si è reinventata con i podcast e la bici, che ha più di 200 anni, è proiettata verso il futuro della mobilità”.

Pillole sulla ciclabilità

E nel suo podcast Bellino, che è anche uomo di mare, ha scelto questo medium da utilizzare come una moderna bussola per fornire indicazioni utili a chi si approccia alla bicicletta per la prima volta; a chi vorrebbe utilizzarla in ambito urbano ma è frenato per mille motivi (non ultimo quello della mancanza di sicurezza per chi pedala); a chi già usa la bici come mezzo di spostamento quotidiano e vuole conoscerla meglio.

Puntate e argomenti

La prima puntata è stata pubblicata il 17 febbraio e si occupa di tecniche di sopravvivenza urbana per chi pedala: “Portare a casa la pelle: opportunità e traiettorie”, in cui viene sottolineata l’importanza di saper leggere la strada e i suoi segnali per minimizzare i rischi di collisione.

Nella seconda puntata “La prudenza salva le vite” pubblicata il 21 febbraio, Bellino lascia la parola al collega del Corriere della Sera Luca Valdiserri – papà di Francesco, 17enne investito e ucciso dalla persona alla guida di un’automobile 4 mesi fa, mentre stava camminando sul marciapiede in Via Cristoforo Colombo a Roma. Un intervento sulla sicurezza stradale dal forte impatto emotivo.

La prossima puntata sarà dedicata alla sicurezza del mezzo bicicletta: il podcast “La città delle biciclette” è disponibile sulle piattaforme Spotify | Anchor.fm | PodBean seguitelo.