La Città delle Biciclette | Cicloturismo per principianti: parla la bike coach Sara Poluzzi

17 Aprile 2023

In questa puntata del podcast “La Città delle Biciclette” di Paolo Rotafixa Bellino la bike coach Sara Poluzzi parla di cicloturismo per principianti.

Cicloturismo per principianti

Per un viaggio in bici serve preparazione motivazionale? Chi lo fa da anni non lo ricorda più, ma per chi non lo ha mai fatto lucidare bene la propria psiche in vista di un percorso di giorni in sella alla bici è importante, o comunque almeno utile.

Il viaggio in bici ti mette, essenzialmente, di fronte alla tua persona, anche se si è in gruppo: il “motore” sei tu, quindi l’impegno ricade sul tuo fisico. Avere una mente motivata aiuta il fisico a dare il meglio anche in condizioni di sforzo relativamente basso rispetto allo sforzo agonistico. A ricordarcelo in questa puntata del podcast “La Città delle biciclette” è la life-bike coach bolognese Sara Poluzzi, che avvia i principianti sulla buona strada del cicloturismo.

Questo è il periodo dell’anno in cui programmare una vacanza in bici: seguire i consigli di Poluzzi può aiutare a sveltire l’organizzazione del viaggio. Buon ascolto ⤵