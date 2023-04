Pedalate in Faccia | Ufficio complicazione affari semplici: ATM e i biglietti scaduti

19 Aprile 2023

Di prendere il metrò a Milano mi succede di rado, però un biglietto nel portafoglio di solito lo tengo.

Qualche giorno fa, arrivando in Stazione Centrale, mi capita appunto di doverlo usare, ma scopro che la sua validità, causa il recente aumento da 2 a 2,2 euro, è scaduta la settimana prima.

ATM e i biglietti scaduti

Gentilmente il sito di ATM, l’Azienda dei Trasporti di Milano, mi informa che posso tuttavia cambiarlo presso i suoi InfoPoint, di cui uno è collocato proprio nel mezzanino della stazione.

Mi reco al suddetto Point e chiedo a un parimenti gentile addetto dove posso effettuare il cambio, immaginando di poter ottenere un biglietto nuovo in cambio di quello vecchio più i venti centesimi di differenza; operazione credo di non eccessiva complessità.

ATM: biglietti scaduti? Rimborso solo su appuntamento

Ufficio complicazione affari semplici

Invece la cortese risposta del sempre gentile addetto è che, per effettuare il cambio del biglietto, occorreva prendere un appuntamento.

“Un appuntamento?”, chiedo io sbalordito; “Sì, un appuntamento”, risponde amabilmente l’addetto.

Credo si sia intuito come la mia reazione non sia stata altrettanto cortese, amabile e gentile.

E qui pongo, sempre cortesemente, una questione.

ATM, da polverosa azienda municipalizzata quale era è diventata una scintillante SpA perché potesse muoversi con l’autonomia e l’efficacia propria degli imprenditori privati, che per stare sul mercato devono inseguire e sedurre la clientela – pardon, i loro customers – che altrimenti si rivolge a fornitori più bravi e capaci.

Ma se in quel mercato l’Imprenditore ATM non ha concorrenti (dove sono finite le gare per l’affidamento dei servizi?), più di metà dei propri introiti deriva da trasferimenti pubblici e la sua clientela è obbligata a servirsi, gli piaccia o no, di ciò che produce, dove sta l’imprenditorialità?

E così si permette di imporre un appuntamento per ridarti 2 euro, di fatto sfilandoteli di tasca; più o meno come fanno le famigerate borseggiatrici del metrò, ma più gentilmente.