Verde e ciclabile al posto delle auto: firma per trasformare una via di Milano

26 Aprile 2023

[Riceviamo e pubblichiamo l’appello per firmare la petizione che chiede di trasformare una strada di Milano realizzando una ciclabile e piantando alberi dove attualmente parcheggiano le automobili]

Via Eugenio Villoresi a Milano si trova tra Porta Genova e la Stazione MM di Romolo e va dal Naviglio Grande verso la Circonvallazione della 90. Si tratta di una via ampia che a causa delle file di macchine a spina di pesce parcheggiate su entrambi i lati e della totale mancanza di alberi assomiglia molto, come troppe vie di Milano, a un lungo parcheggio.

Il quartiere è già diventato e sarà sempre più un quartiere residenziale, ma molto probabilmente la nostra via rimarrà per la sua posizione una strada di transito. Il nostro obiettivo è quello di godere sia di un transito migliore, più sicuro e migliorare la vita della nostra zona, e, soprattutto di contribuire all’evoluzione della città, pensando la nostra via non come un deposito di auto, ma come uno spazio comune da vivere.

Una ciclabile

La realizzazione di una corsia ciclabile permetterebbe di mettere in sicurezza persone che ora rischiano la vita o la salute sfiorati da camion, autobus e auto, nonostante ci sia già il limite dei 30 all’ora (non rispettato). Ad esempio proteggere il percorso verso l’asilo di via Crollalanza, rendere più agevole il ritorno a casa alle persone in bicicletta che ora sono costrette a nascondersi sul marciapiede o rischiare in contromano, come fanno anche i tantissimi lavoratori del delivery con le veloci bici elettriche nelle ore serali. Lo spazio per la ciclabile lo si potrebbe facilmente ricavare trasformando uno dei lati della via in un parcheggio lineare invece che a spina di pesce.

Un po’ di verde

Anche in questo caso non c’è da spiegare il perché. Il quanto è invece che ci piacerebbe avere almeno una decina piante e dei piccoli spazi di sosta pedonale “sacrificando” dove possibile qualche metro quadrato ai parcheggi [Link ➡ scarica il pdf del progetto].

Per questo motivo ci siamo mossi aprendo una petizione sul sito del Comune di Milano, e vorremmo cercare di sensibilizzare più gente possibile.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto: vi chiediamo di contribuire con la vostra firma e di condividere la petizione, possono firmare tutti i residenti del Comune di Milano sopra i 16 anni e i city users:

Link per firmare la petizione: https://partecipazione.comune.milano.it/initiatives/i-104

Via Eugenio Villoresi (Milano) – Qr Code per firmare la petizione

Per maggiori informazioni: [email protected]

Viva la bici, viva Via Eugenio Villoresi, ingegnere Idraulico.

Grazie!

[Caterina Vitali]