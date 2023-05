MobilitARS torna a Bologna: focus su Città 30 e politiche per la mobilità attiva

3 Maggio 2023

Presentata in conferenza stampa a Bologna la terza edizione di MobilitARS, il simposio formativo dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana, di scena dal 4 al 6 maggio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna: due giornate di formazione gratuite con panel e workshop su città 30, racconto del cambiamento, sport e salute, educazione alla mobilità, infrastrutture per la mobilità nuova ed ecosistema della città. L’ultimo giorno lancio della proposta di legge nazionale per le Città 30 e biciclettata a cura della Consulta della Bicicletta di Bologna.

Adv



MobilitARS 2023 | La conferenza stampa di presentazione

L’assessora Nuova Mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna Valentina Orioli si è detta orgogliosa di poter ospitare una manifestazione di così alto profilo sulla mobilità del futuro.

La consigliera metropolitana di Bologna Simona Larghetti – con delega alla Mobilità Ciclistica – ha presentato l’evento ed è felice che proprio Bologna – in procinto di diventare Città 30 a partire dal mese di giugno – ospiti la terza edizione.

Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist, ha sottolineato la nuova formula dell’organizzazione in tandem con la Fondazione Michele Scarponi e ha illustrato nel dettaglio il programma che si svolgerà nel corso delle 3 giornate di MobilitARS 2023.

Il segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, Marco Scarponi, ha parlato dell’importanza di eventi come questo che fanno cultura sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale e ha ribadito la scelta felice di una location come Bologna, in cui sabato 6 maggio sarà presentata la proposta di legge nazionale per le Città 30 in Italia.

MobilitARS 2023 | Città 30, la strada è di tutte

4-5 maggio 2023, Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno 3, Bologna

6 maggio, Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore 6, Bologna

Informazioni e registrazioni su mobilitars.eu

MobilitARS Bologna Città 30, la strada è di tutte (terza edizione, 2023)

Il programma di MobilitARS Bologna | Città 30, la strada è di tutte

Giovedì 4 maggio 2023

h 9.30-10.15 Saluti istituzionali

Matteo Lepore , Sindaco del Comune Bologna

, Sindaco del Comune Bologna Valentina Orioli , Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna

, Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna Simona Larghetti , Consigliera metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica.

, Consigliera metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica. Introduce Marco Scarponi, segretario generale Fondazione Michele Scarponi

h. 10.15-11.45 Sessione I – “La Città 30”

In tutto il mondo, la tendenza è ridurre la velocità in ambito urbano per migliorare la sicurezza stradale e per i conseguenti benefici in termini di qualità dell’aria e di riduzione dell’inquinamento acustico.

Negli ultimi mesi, il dibattito pubblico sul progetto Città 30 che ha già migliorato la sicurezza stradale e lo spazio pubblico di tante città europee, si è aperto anche in Italia.

Durante il primo panel di “MobilitARS: città 30, la strada è di tutte” si andrà a rafforzare il dibattito e si farà il punto sul cosa vuol dire Città 30 con il parere di esperte ed esperti di pianificazione della mobilità e dello spazio pubblico, a partire dal caso di Bologna, prima grande città italiana a diventare Città 30.

Introduce e modera: Alessandra Schepisi , giornalista, vice caposervizio a Radio24-Ilsole24ore

, giornalista, vice caposervizio a Radio24-Ilsole24ore Cleto Carlini , Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità e Direttore Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, Comune di Bologna e Alfredo Drufuca , Ingegnere esperto nella pianificazione del traffico e dei trasporti, Polinomia s.r.l. – Analisi costi-benefici della Città 30

, Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità e Direttore Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, Comune di Bologna e , Ingegnere esperto nella pianificazione del traffico e dei trasporti, Polinomia s.r.l. – Analisi costi-benefici della Città 30 Alessandra Bonfanti , ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità – Orizzonte vision zero

, ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità – Orizzonte vision zero Matteo Dondé , architetto, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici – Città 30: (ri)diamo strada alle persone

, architetto, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici – Città 30: (ri)diamo strada alle persone Conclusioni: Valentina Orioli, Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna

h. 11.45-12.45 Workshop I – Come si costruisce una Città 30

Andrea Colombo, esperto strategico di mobilità sostenibile, spazio pubblico e ambiente della Fondazione Innovazione Urbana, Bologna, che interagendo con gli interventi e le sollecitazioni dal pubblico spiegherà come si costruisce una città 30.

h. 12.45-14.00 Pausa

h. 14.00-15.15 Sessione II – Il racconto del cambiamento

La lingua che parliamo dà forma al modo in cui percepiamo la realtà. La scelta di descrivere i fatti di cronaca sulle collisioni stradali con metafore e attribuzione di responsabilità contribuisce quindi a creare il giudizio e l’interpretazione che le persone avranno della realtà della mobilità e dello spazio pubblico. Allo stesso modo, come si sceglie di raccontare le trasformazioni della città, come quelle fisiche e d’uso delle strade di una Città 30, influisce sulla percezione che le persone ne avranno e sulla loro accettazione. In questo panel, con il contributo di esperte ed esperti di comunicazione, accademici e giornalisti, si analizzeranno le parole giuste da utilizzare e come trovare strategie discorsive positive per migliorare il modo di abitare, muoversi e fruire la città.

Introduce e modera: Paolo Bellino , giornalista Adnkronos e attivista di lungo corso

, giornalista Adnkronos e attivista di lungo corso Elena Milazzo , CEO e direttrice creativa di Sottosopra Comunicazione bikefriendly – Brand Urbanism: come i brand possono fare cultura ciclabile

, CEO e direttrice creativa di Sottosopra Comunicazione bikefriendly – Brand Urbanism: come i brand possono fare cultura ciclabile Leonardo Nesti , Ansa Emilia Romagna – Un manifesto per i giornalisti

, Ansa Emilia Romagna – Un manifesto per i giornalisti M. Cristina Caimotto , PhD, professoressa associata di linguistica inglese all’Università di Torino – Quali sono le parole giuste?

, PhD, professoressa associata di linguistica inglese all’Università di Torino – Quali sono le parole giuste? Conclusioni: Elisa Gallo, giornalista, consigliera nazionale FIAB

h. 15.15-15.30 Pausa

h. 15.30-16.30 Sessione III – Sport e salute

Lo conferma anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità: il modo in cui ci muoviamo contribuisce alla salute e al benessere delle persone, in modo diretto, permettendo di raggiungere i 150 minuti di attività fisica settimanale raccomandati, e indiretto, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e della sicurezza stradale.

In questa sessione, si analizzerà la bicicletta e più in generale la mobilità attiva come strumento per la salute delle persone di domani.

Introduce e modera: Marco Cavorso , Accpi

, Accpi Roberta Li Calzi , Assessora allo Sport del Comune di Bologna – Lo sport come strumento di rigenerazione urbana e di benessere della comunità

, Assessora allo Sport del Comune di Bologna – Lo sport come strumento di rigenerazione urbana e di benessere della comunità Davide Cassani , Presidente Apt Servizi Emilia Romagna

, Presidente Apt Servizi Emilia Romagna Omar Gatti , Dottore in scienze motorie e Cycling Health Specialist @ Bikeitalia – La bicicletta come strumento per la salute dell’italiano di domani

, Dottore in scienze motorie e Cycling Health Specialist @ Bikeitalia – La bicicletta come strumento per la salute dell’italiano di domani Paola Gianotti, Ultracyclist, associazione Io rispetto il ciclista – Porsi un obiettivo, raggiungerlo

h. 16.30-17:30 Sessione IV – Building the Future City (in inglese)

Introduce e modera: Paolo Pinzuti , Bikenomist

, Bikenomist Demetrio Scopelliti , AMAT – Città Aperte

, AMAT – Città Aperte Fabrizio Prati , Global Designing Cities Initiative – Streets for kids

, Global Designing Cities Initiative – Streets for kids Janette Sadik-Khan, Bloomberg Foundation – The future of urban mobility

Venerdì 5 maggio 2023

h. 10.00 – 11.30 Sessione V – L’Educazione alla Mobilità

Anche le scuole sono il luogo in cui andiamo a promuovere i comportamenti consapevoli e contribuiamo a creare la consapevolezza delle persone adulte future.

La Fondazione Michele Scarponi ha ideato il Manuale di educazione alla mobilità.

Introduce e modera: Alfredo Di Giovampaolo , Giornalista RAI

, Giornalista RAI Daniele Ara , Assessore alla Scuola del Comune di Bologna – La mobilità scolastica per l’ambiente e la coesione fra le famiglie

, Assessore alla Scuola del Comune di Bologna – La mobilità scolastica per l’ambiente e la coesione fra le famiglie Paola Stolfa , Coordinamento Mobilità sostenibile – Città dei bambini, Comune di Fano – Città dei bambini e mobilità, un piano partecipato per la sostenibilità

, Coordinamento Mobilità sostenibile – Città dei bambini, Comune di Fano – Città dei bambini e mobilità, un piano partecipato per la sostenibilità Federica Deledda , Polizia Stradale

, Polizia Stradale Luca Valdiserri , Giornalista Corriere della Sera – Ragazzi, amate la vita!

, Giornalista Corriere della Sera – Ragazzi, amate la vita! Conclusioni: Marco Scarponi, segretario generale Fondazione Michele Scarponi

h. 11.30 – 11.45 Pausa

h. 11.45 – 12.45 Workshop II – Manuale di educazione alla mobilità

Paolo Fedrigo, Esperto in Educazione alla sostenibilità e autore per vari mass media su contenuti ambientali

h. 12.45 – 14.00 Pausa

h. 14.00 – 15.30 Sessione VI – Le infrastrutture per la mobilità nuova

Dalle parole ai fatti. Come deve essere una città a misura di bicicletta e di persona? Per realizzarla servono interventi strutturali per la modifica delle nostre strade dando spazio a tutte e tutti gli utenti della strada. In questa sessione si forniranno strumenti pratici e tecnici, a partire da casi studio e interventi realizzati in alcune città italiane.

Introduce e modera: Valerio Montieri , Architetto Valerio Montieri, Consigliere Nazionale FIAB

, Architetto Valerio Montieri, Consigliere Nazionale FIAB Alberto Marescotti , Anci Mobilità – Uno Uno Due, numeri unici di emergenza ciclisti

, Anci Mobilità – Uno Uno Due, numeri unici di emergenza ciclisti Irene Esposito , Architetta e socia fondatrice di FAHRE Associati – Progetto e stato di avanzamento della Superciclabile Firenze-Prato

, Architetta e socia fondatrice di FAHRE Associati – Progetto e stato di avanzamento della Superciclabile Firenze-Prato Valentino Zanin , Dirigente dell’unità di progetto “Pianificazione e Smart Mobility”, Comune di Genova

, Dirigente dell’unità di progetto “Pianificazione e Smart Mobility”, Comune di Genova Catia Chiusaroli , Urbanista, responsabile dell’Ufficio Pianificazione della Mobilità della Città metropolitana di Bologna – La Bicipolitana: un progetto territoriale

, Urbanista, responsabile dell’Ufficio Pianificazione della Mobilità della Città metropolitana di Bologna – La Bicipolitana: un progetto territoriale Roberto Nocerino , Alta Specializzazione Direzione Mobilità del Comune di Milano, e Marco Mazzei , Consigliere comunale, Comune di Milano, – Ciclabilità a Milano: risultati e prospettive

, Alta Specializzazione Direzione Mobilità del Comune di Milano, e , Consigliere comunale, Comune di Milano, – Ciclabilità a Milano: risultati e prospettive Conclusioni: Valerio Montieri, Architetto, Consigliere Nazionale FIAB

h. 15.30 – 16.00 Pausa

h. 16.00 – 17.30 Sessione VII – L’ecosistema della città

La città non è solo il luogo in cui convivono gli esseri umani, ma è un ecosistema complesso in cui la presenza delle persone deve essere garantita e deve rispettare la presenza di verde, di alberi, di parchi. Affinché la città sia un luogo inclusivo, serve un approccio intersezionale e sistemico alla mobilità.

Introduce e modera: Alessandra Bonfanti , ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità

, ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità Ludovica Medori , Architetta, Urban designer per la Città di Amsterdam – Amsterdam Slow City

, Architetta, Urban designer per la Città di Amsterdam – Amsterdam Slow City Giovanni Ginocchini , Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna – Spazio pubblico e Città 30

, Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna – Spazio pubblico e Città 30 Elisa Conticelli , ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Il ruolo del verde di prossimità per città più vivibili e sane

, ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Il ruolo del verde di prossimità per città più vivibili e sane Luca Daconto , Ricercatore Università di Milano Bicocca – Mobilità, verde e natura per la rigenerazione e la sostenibilità urbana: il caso dell’ecosistema MUSA

, Ricercatore Università di Milano Bicocca – Mobilità, verde e natura per la rigenerazione e la sostenibilità urbana: il caso dell’ecosistema MUSA Conclusioni: Alessandra Bonfanti

Sabato 6 maggio 2023

h. 10.30 – 12.30 (Palazzo Comunale – Sala Anziani) Città 30: presentazione della proposta di legge nazionale – [diretta streaming]

La Città 30 è prima di tutto una scelta delle comunità e amministrazioni locali, ma è fondamentale diventi anche una politica nazionale, come ad esempio è avvenuto in Spagna. Durante questa sessione, le associazioni della piattaforma “Città 30 subito” presentano per la prima volta in Italia una proposta di legge nazionale su questo tema e si confrontano pubblicamente con assessori comunali, deputati e senatori di forze politiche sia di maggioranza che di minoranza.

Saluti del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore

Presentazione della proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia, Andrea Colombo

Confronto pubblico fra i e le rappresentanti delle Associazioni promotrici della proposta di legge e della piattaforma “Città 30 subito”: Clean Cities (Claudio Magliulo), Legambiente (Simone Nuglio), FIAB (Edoardo Galatola), Salvaiciclisti (Enzina Fasano), Kyoto Club (Francesco Ferrante), Amodo, Asvis e Fondazione Michele Scarponi e Valentina Orioli, Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna; Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia; Francesca Ghirra, Deputata AVS; Roberto Morassut, Deputato PD; Franco Silvestro, Senatore FI; Roberto Traversi, Deputato M5S.

h. 14.00 – 16.00 Biciclettata

A conclusione di MobilitArs, la Consulta Comunale della Bicicletta propone ai partecipanti una pedalata facile, di due ore, con partenza e arrivo a Palazzo d’Accursio, alla scoperta della rete ciclabile di Bologna e della città metropolitana.

Si percorreranno le varie infrastrutture ciclabili, dagli itinerari su strada (corsie ciclabili, piste ciclabili, corsie preferenziali bus+bici) a quelli in sede separata e di interesse naturalistico: in particolare, un tratto di Ciclovia del Navile e si visiterò il cantiere della Ciclovia del Reno, i cui lavori di realizzazione sono quasi ultimati.

Si percorreranno varie linee della Bicipolitana, sia in ambito urbano (tratti della linea 6 Bologna-Galliera e della linea 5 Bologna-Trebbo), sia in ambito extraurbano (tratto della linea 13 Sant’Agata-Castenaso), con un occhio di riguardo alla segnaletica ciclabile di recente realizzazione.

La pedalata è a partecipazione libera e non prevede copertura assicurativa: ognuno è responsabile di sé e del proprio mezzo. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutte le bici: si pedalerà sempre su asfalto, con un breve tratto in terra battuta in corrispondenza del canale Navile.

Per tutte le informazioni: www.mobilitars.eu