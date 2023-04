MobilitARS Bologna: proposta per una legge nazionale sulle Città 30 in Italia

28 Aprile 2023

Dal 4 al 6 maggio 2023 Bologna ospiterà la terza edizione di MobilitARS, il simposio formativo dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana: in questa occasione sarà presentata la proposta di legge nazionale sulle Città 30 promossa dalle associazioni, con la partecipazione di parlamentari e amministratori locali. E tra gli interventi sulle buone pratiche internazionali, nel corso della tre giorni bolognese, ci saranno anche i casi di Amsterdam e New York.

Rispetto al programma già pubblicato e condiviso c’è una gradita novità dell’ultimo momento: si aggiunge una nuova sessione di lavori con l’intervento dell’urbanista che ha rivoluzionato la mobilità di New York: Janette Sadik-Khan della Bloomberg Foundation (leggi qui l’intervista rilasciata a Bikeitalia).

Città 30: la strada è di tutte

Focus della terza edizione di MobilitARS è: Città 30, la strada è di tutte. Un’edizione sulle Città 30 per rafforzare il dibattito pubblico che finalmente si è aperto anche in Italia su questo progetto, che ha già migliorato la sicurezza stradale e lo spazio pubblico di tante città europee. A Bologna perché, grazie a una scelta coraggiosa dell’amministrazione, sarà la prima grande città italiana a diventare città 30.

Le prime due giornate di MobilitARS saranno dedicate a interventi di esperte ed esperti sui temi della mobilità, dello spazio pubblico, della progettazione, della sicurezza stradale e della comunicazione, per offrire ad amministrazioni e tecnici un’occasione di formazione e di incontro.

Janette Sadik-Khan | “Building the Future City”

E nella tre giorni di formazione si aggiunge una nuova sessione – giovedì 4 maggio alle 16.30 – con una delle massime esperte mondiali in materia di trasformazioni urbane che ha rivoluzionato New York: Janette Sadik-Khan della Bloomberg Foundation che presenterà il suo intervento “Building the Future City” (sessione che si svolgerà in inglese); con lei interverranno sul palco Demetrio Scopelliti, AMAT, su “Città Aperte”, e Fabrizio Prati, Global Designing Cities Initiative su “Streets for kids”.

Proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia

Sabato mattina, dalle 10.30 alle 12.30, a Palazzo d’Accursio, in Sala Anziani, sarà invece il momento di presentazione e discussione della proposta di legge nazionale sulle Città 30 in Italia promossa dalle associazioni della piattaforma “Città 30 subito”, che si confronteranno con amministratori locali di centrodestra e centrosinistra e parlamentari sia di maggioranza che di minoranza.

Porterà i suoi saluti introduttivi il Sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Al microfono si alterneranno alcuni dei rappresentanti delle associazioni Legambiente, FIAB, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis e Fondazione Scarponi, con Valentina Orioli, Assessora Nuova Mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna, Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia, in dialogo con Francesca Ghirra, deputata AVS, Roberto Morassut, deputato PD, Franco Silvestro, senatore FI, Roberto Traversi, deputato M5S.

(*in attesa di conferma)

La presentazione della legge sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di MobilitARS.

Conferenza stampa di presentazione | Mercoledì 3 maggio h 12

MobilitARS sarà presentato in conferenza stampa, mercoledì 3 maggio alle ore 12, presso Sala Savonuzzi, Palazzo D’Accursio e in diretta streaming sul canale YouTube di MobilitARS.

MobilitARS è organizzato dalla Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con Bikenomist, con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna e con il patrocinio della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile. Media partner dell’evento è Bikeitalia.it.

Per informazioni e registrazioni: www.mobilitars.eu