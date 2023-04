Città 30, la strada è di tutte: il programma di MobilitARS 2023

20 Aprile 2023

A Bologna si terrà MobilitARS 2023, il simposio formativo dedicato all’arte della gestione della mobilità urbana giunto quest’anno alla sua terza edizione. Due giornate di formazione gratuite con panel e workshop su città 30, racconto del cambiamento, sport e salute, educazione alla mobilità, infrastrutture per la mobilità nuova ed ecosistema della città. L’ultimo giorno lancio della proposta di legge nazionale per le Città 30 e biciclettata a cura della Consulta della bicicletta di Bologna.

MobilitARS 2023

Dunque da giovedì 4 a sabato 6 maggio torna MobilitARS, il simposio – che quest’anno si tiene a Bologna presso Biblioteca Salaborsa, Auditorium Biagi, piazza del Nettuno 3 (Bologna) – organizzato dalla Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con Bikenomist, con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna e con il patrocinio della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile.

Bologna Città 30

“Bologna Città30 è il passaggio chiave per realizzare un progetto complessivo di trasformazione del modo di abitare e fruire la città. Dobbiamo pensare alle aree urbane come ad organismi vivi, che crescono e si evolvono seguendo lo sviluppo delle società che le abitano. La nostra visione per il futuro di Bologna è quella di una città più inclusiva, accessibile, più amica dell’ambiente e più vivibile per tutti, in cui la commistione di aree verdi e spazio pubblico diventa la cifra caratterizzante della zona urbana, resa accessibile grazie a un nuovo sistema capillare di mobilità pulito e silenzioso”, commenta Valentina Orioli,

Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna.

Verso città a misura di persone

“Siamo fiere di ospitare questa manifestazione nazionale che alla terza edizione sta diventando l’appuntamento più importante tra addetti ai lavori, amministratrici e associazioni per fare il punto sulle pratiche più necessarie e innovative per lo sviluppo di una mobilità più umana. Crediamo che sia il riconoscimento dell’investimento che stiamo facendo come amministrazione sul cambiamento delle abitudini perché muoversi sia un’esperienza più inclusiva, sicura, bella e piacevole.

I numeri ci stanno dando ragione: sempre più persone scelgono la bici sui brevi spostamenti e i servizi di mobilità in sharing, anche il trasporto pubblico dopo gli anni del Covid sta riprendendo quota. Confrontarci con altre città italiane ed europee sarà utile a fare il punto, anche in vista delle nuove trasformazioni che stiamo mettendo in campo, nella consapevolezza che Bologna può e deve guidare una transizione verso città a misura di persone”, commenta Simona Larghetti, Consigliera metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica.

Cambio di paradigma sulla mobilità

“MobilitARS a Bologna è un momento cruciale per dare una spinta forte al cambio di prospettiva e di paradigma sulla mobilità. Il tema è la Città 30 e non a caso abbiamo scelto Bologna, la prima grande Città 30 in Italia. Credo fortemente che da qui possa partire quella rivoluzione necessaria ad avviare il nostro Paese verso una nuova mobilità, una sicurezza vera, una strada di tutti, a partire dal più fragile. Saranno giorni importanti, giorni di cultura, giorni di futuro”, commenta Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi.

MobilitARS: terza edizione, nuova formula

“MobilitARS nasce dal desiderio di riformare la mobilità urbana andando oltre gli slogan e le chiacchiere da bar. Dare voce ai professionisti del settore, agli scienziati e alle parti sociali è l’unico modo possibile per iniziare a gestire la mobilità del terzo millennio, invece di continuare a improvvisare inseguendo il consenso elettorale. L’Italia ha bisogno di politiche della mobilità urbana e siamo felici in questa terza edizione di aver inaugurato una nuova formula insieme alla Fondazione Michele Scarponi che dal primo momento porta avanti un messaggio di pace sulle strade”, commenta Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist.

Il programma completo di MobilitARS 2023

Giovedì 4 maggio 2023

h 9.30-10.00 Saluti istituzionali

Matteo Lepore , Sindaco del Comune Bologna

, Sindaco del Comune Bologna Valentina Orioli , Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna

, Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna Simona Larghetti, Consigliera metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica

h. 10.00-11.30 Sessione I – “La Città 30”

Introduce e modera: Alessandra Schepisi, giornalista Radio24 – Il Sole 24 ore

Cleto Carlini , Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità e, ad interim, Direttore Settore Mobilità. Sostenibile e Infrastrutture – Comune di Bologna

, Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità e, ad interim, Direttore Settore Mobilità. Sostenibile e Infrastrutture – Comune di Bologna Alfredo Drufuca , Ingegnere esperto nella pianificazione del traffico e dei trasporti, Polinomia s.r.l.

, Ingegnere esperto nella pianificazione del traffico e dei trasporti, Polinomia s.r.l. Giada Maio *, Ufficio Energia, Qualità dell’aria, Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale, ANCI

*, Ufficio Energia, Qualità dell’aria, Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale, ANCI Alessandra Bonfanti , ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità

, ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità Matteo Dondé, architetto, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici.

Conclusioni: Valentina Orioli, Assessora Nuova mobilità e Infrastrutture del Comune di Bologna

h. 11.30-12.00 Pausa

h. 12.00-13.00 Workshop I – Come si costruisce una Città 30

Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, Fondazione Innovazione Urbana, Bologna

h. 13.00-14.00 Pausa

h. 14.00-15.30 Sessione II – Il racconto del cambiamento

Introduce e modera: Paolo Bellino, giornalista e attivista

Elena Milazzo , CEO e direttrice creativa di Sottosopra Comunicazione bikefriendly

, CEO e direttrice creativa di Sottosopra Comunicazione bikefriendly Giuseppe Grezzi , Assessore alla Mobilità Città di Valencia

, Assessore alla Mobilità Città di Valencia Leonardo Nesti , Ansa Emilia Romagna

, Ansa Emilia Romagna M. Cristina Caimotto, PhD, professoressa associata di linguistica inglese all’Università di Torino

Conclusioni: Elisa Gallo, giornalista, consigliera nazionale Fiab

h. 15.30-16.00 Pausa

h. 16.00-17.00 Sessione III – Sport e salute

Introduce e modera: Marco Cavorso, Accpi

Roberta Li Calzi , Assessora allo Sport del Comune di Bologna

, Assessora allo Sport del Comune di Bologna Davide Cassani , Presidente Apt Servizi Emilia Romagna

, Presidente Apt Servizi Emilia Romagna Omar Gatti, Dottore in scienze motorie e Cycling Health Specialist @ Bikeitalia

Conclusioni: Omar Gatti

h. 17.00-18.00 Workshop II – Porsi un obiettivo. Raggiungerlo

Paola Gianotti, Ultracyclist, Associazione “Io Rispetto il Ciclista”

Venerdì 5 maggio 2023

h. 10.00 – 11.30 Sessione IV – L’Educazione alla Mobilità

Introduce e modera: Alfredo Di Giovampaolo, Giornalista RAI

Daniele Ara , Assessore alla Scuola del Comune di Bologna

, Assessore alla Scuola del Comune di Bologna Paola Stolfa , Mobility manager presso il Comune di Fano

, Mobility manager presso il Comune di Fano Federica Deledda , Polizia Stradale

, Polizia Stradale Luca Valdiserri, Giornalista Corriere della Sera

Conclusioni: Marco Scarponi, segretario generale Fondazione Michele Scarponi

h. 11.30 – 12.00 Pausa

h. 12.00 – 13.00 Workshop III – Manuale di educazione alla mobilità

Paolo Fedrigo, Fondazione Michele Scarponi

h. 13.00 – 14.00 Pausa

h. 14.00 – 15.30 Sessione V – Le infrastrutture per la mobilità nuova

Introduce e modera: Valerio Montieri, Architetto, Consigliere Nazionale FIAB

Alberto Marescotti , Anci Mobilità

, Anci Mobilità Irene Esposito , Architetta e socia fondatrice di FAHRE Associati

, Architetta e socia fondatrice di FAHRE Associati Matteo Campora , Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova

, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova Catia Chiusaroli, Urbanista, responsabile dell’Ufficio Pianificazione della Mobilità della Città metropolitana di Bologna

Conclusioni: Valerio Montieri, Architetto, Consigliere Nazionale FIAB

h. 15.30 – 16.00 Pausa

h. 16.00 – 17.30 Sessione VI – L’ecosistema della città

Introduce e modera: Alessandra Bonfanti, ​responsabile nazionale di Legambiente per la mobilità

Paola Pucci , UrbanIT Ludovica Medori, Urban Designer AssistantUrban Designer Assistant, Città di Amsterdam Giovanni Ginocchini, Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna

, UrbanIT Ludovica Medori, Urban Designer AssistantUrban Designer Assistant, Città di Amsterdam Giovanni Ginocchini, Direttore della Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna Elisa Conticelli, ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Conclusioni: Alessandra Bonfanti

Sabato 6 maggio 2023

h. 10.00 -12.00 (Sala Anziani) Città 30: presentazione della proposta di legge nazionale

h. 10.00 – 12.00 (Cappella Farnese) MobilitARS a scuola

h. 14.00 – 16.00 Biciclettata

A conclusione di MobilitArs, la Consulta Comunale della Bicicletta propone ai partecipanti una pedalata facile, di due ore, con partenza e arrivo a Palazzo d’Accursio, alla scoperta della rete ciclabile di Bologna e della Città Metropolitana.

Si percorreranno le varie infrastrutture ciclabili, dagli itinerari su strada (corsie ciclabili, piste ciclabili, corsie preferenziali bus+bici) a quelli in sede separata e di interesse naturalistico: in particolare, un tratto di Ciclovia del Navile e si visiterò il cantiere della Ciclovia del Reno, i cui lavori di realizzazione sono quasi ultimati.

Si percorreranno varie linee della Bicipolitana, sia in ambito urbano (tratti della linea 6 Bologna-Galliera e della linea 5 Bologna-Trebbo), sia in ambito extraurbano (tratto della linea 13 Sant’Agata-Castenaso), con un occhio di riguardo alla segnaletica ciclabile di recente realizzazione.

La pedalata è a partecipazione libera e non prevede copertura assicurativa: ognuno è responsabile di sé e del proprio mezzo. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutte le bici: si pedalerà sempre su asfalto, con un breve tratto in terra battuta in corrispondenza del Canale Navile.

MobilitARS 2023, per maggiori informazioni e iscrizioni: mobilitars.eu | [email protected]