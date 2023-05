Domeniche ciclabili a Bologna: si parte il 7 maggio con il Val di Zena Bike Day

5 Maggio 2023

Per il primo anno quattro domeniche ciclabili fra maggio e settembre pedalando nel territorio di Bologna in sicurezza e tranquillità su strade chiuse al traffico alla scoperta lenta dell’Appennino e della Pianura.

Le domeniche ciclabili sono una manifestazione ciclistica non competitiva aperta a tutti, che ha per primo obiettivo la promozione del territorio metropolitano di Bologna e la sua riscoperta in chiave di lentezza e sostenibilità. Per questioni di sicurezza, le domeniche ciclabili si svolgeranno su strade chiuse al traffico.

Adv



Questo il calendario delle domeniche ciclabili:

7 MAGGIO | VAL DI ZENA BIKE DAY 15 KM (EVENTO FB)

11 GIUGNO | ANELLO DI PIANURA 25 KM

9 LUGLIO | GIRO DEI TRE LAGHI BRASIMONE, SUVIANA, SANTA MARIA, 60 KM

24 SETTEMBRE | CIRCUITO MONDIALE E AUTODROMO DI IMOLA, 28 KM

Il Val di Zena Bike Day si farà

In seguito all’alluvione che in questa settimana ha colpito l’Emilia-Romagna, in merito alle polemiche di queste ore e alla richiesta di alcune forze di opposizione di annullare il Val di Zena Bike Day di domenica 7 maggio la consigliera metropolitana Simona Larghetti precisa quanto segue:

“La nostra prima preoccupazione, dopo l’emergenza maltempo dei giorni scorsi, è stata quella di verificare immediatamente la situazione della viabilità nella zona in seguito agli sversamenti di terra che si sono verificati sull’asfalto della Val di Zena, motivo per cui si è disposta la chiusura di un tratto di strada. Abbiamo subito condotto sopralluoghi insieme a personale competente e con la collaborazione della Polizia Locale di San Lazzaro, per verificare se ci fossero o meno altri danni al manto stradale o la possibilità di altri distacchi di materiale. Appurato con certezza che non sussistono tali condizioni di pericolo abbiamo ritenuto di confermare la manifestazione di domenica 7 maggio”.

E aggiunge: “La strada è già oggi percorribile in sicurezza per le biciclette ma il settore viabilità ritiene di non riaprire la viabilità alle auto stante la diversità delle condizioni di sicurezza per i differenti mezzi e visto che – nei giorni feriali – sono ancora presenti ruspe al lavoro. Riteniamo dunque che ci siano tutte le condizioni per poter svolgere la manifestazione in sicurezza e, ad ogni modo, la mattina stessa di domenica 7 con la collaborazione della Polizia Locale effettueremo un ulteriore sopralluogo per confermare l’esistenza di queste condizioni. Qualora vi fossero difficoltà – che ad oggi non sussistono – non ci esimeremo dal limitare l’evento a Botteghino di Zocca”.

Val di Zena Bike Day – domenica 7 maggio 2023

Come funzionano le domeniche ciclabili

Le domeniche ciclabili sono aperte a tutti. Ad ogni appuntamento sarà possibile noleggiare biciclette di tipo muscolare o a pedalata assistita (ebike) ad un prezzo variabile tra i 15 euro e i 30 euro giornalieri. Le biciclette a noleggio sono ad esaurimento, quindi è consigliata la prenotazione in anticipo.

Qui per informazioni e prenotazioni bici

Tutta la manifestazione si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade in collaborazione con la polizia metropolitana e la polizia stradale, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Le domeniche ciclabili sono promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.