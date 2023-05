Love30: a Parma il convegno sulla promozione della mobilità sostenibile

10 Maggio 2023

“Love30: Diamo spazio alle persone“: l’evento per sensibilizzare alla mobilità sostenibile arriva a Parma. L’Associazione Comuni Virtuosi – con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma – presenta questa iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e alla valorizzazione degli spazi pubblici urbani. L’appuntamento è fissato a Parma per sabato 13 maggio 2023, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13, presso il Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi.

Love30 è un’iniziativa che si ispira alla campagna europea “30 km/h – Making Streets Liveable!”, volta a sensibilizzare alla riduzione della velocità nelle aree urbane, per aumentare la sicurezza stradale, migliorare la qualità dell’aria e favorire la convivenza tra automobilisti, ciclisti e pedoni.

Love30: Diamo spazio alle persone

Il convegno, che si svolge la settimana successiva al MobilitARS di Bologna, riprende il tema della Città 30 e prevede un ricco programma: in qualità di relatrici e relatori interverranno rappresentanti di associazioni e istituzioni che si occupano di mobilità e ambiente, amministratori locali così come esperti di urbanistica e architettura impegnati nella valorizzazione degli spazi pubblici.

I vantaggi della Città 30

I progetti di città 30 che sono già stati avviati in molte città europee – tra cui Berlino, Barcellona, Edimburgo, Bruxelles, Parigi e altre ancora – hanno già dimostrato che istituire una città 30 non comporta un allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti: anzi, in tutti questi posti si è avuto un sostanziale decongestionamento del traffico.

Durante la giornata di studio si alterneranno momenti di confronto e approfondimento su temi legati alla mobilità sostenibile, come la riduzione della velocità, la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto urbano, la valorizzazione degli spazi pubblici e la lotta all’inquinamento atmosferico.

Riequilibrare lo spazio pubblico

Per città 30 si intende solo in senso stretto una città in cui quasi tutte le strade abbiano un limite di velocità di 30 chilometri orari: più in generale è un’iniziativa che punta a riequilibrare lo spazio pubblico, riducendo le aree della strada dedicate alle auto con l’inserimento di piste ciclabili e l’allargamento dei marciapiedi, in modo da creare spazi più vivibili per le persone.

Avere marciapiedi più larghi significa avere più spazio per panchine e alberi, solo per fare due esempi, con tutti i benefici che comporterebbe anche per l’ambiente. «Significa permettere agli anziani di fare più passeggiate perché possono sedersi, ai bambini di andare a piedi o in bici a scuola da soli», dice il direttore scientifico del convegno Matteo Dondé, urbanista esperto in pianificazione della mobilità ciclistica e nella moderazione del traffico.

Ingresso gratuito previa prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-love30-diamo-spazio-alle-persone-619139762697