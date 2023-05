Bici, arte, enogastronomia: evento internazionale sulla Costa dei Trabocchi

23 Maggio 2023

Art Bike & Run + Wine è un evento internazionale che si terrà dal 2 al 4 giugno 2023 lungo la Via Verde – Costa dei Trabocchi, la mèta cicloturistica da cui quest’anno ha preso il via il Giro d’Italia. Promosso da Legambiente in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Fossacesia. Ideatrice del format e organizzatrice dell’evento è l’agenzia Carsa di Pescara: la tre giorni abruzzese propone una combinazione di sport, arte, enogastronomia e divertimento per tutta la famiglia.

Via Verde della Costa dei Trabocchi, ph. Regione Abruzzo

Art Bike & Run + Wine

La manifestazione offre un programma ricco di attività, tra cui ciclismo, corsa podistica, ciclopedalate enogastronomiche e arte di strada. Saranno presenti anche incontri e dibattiti sull’importanza dello sviluppo della Costa dei Trabocchi. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere progetti innovativi per lo sviluppo turistico, economico e sociale della zona. Art Bike & Run + Wine ha ottenuto il bollino Ecoactions di Legambiente Onlus, che attesta il suo basso impatto ambientale e l’impegno verso la sostenibilità.

Evento internazionale lungo la Costa dei Trabocchi

Tra gli eventi principali ci sarà una cronometro individuale lungo un tratto della Via Verde che è stato anche sede della gara di apertura del Giro d’Italia. Saranno inoltre organizzate una corsa podistica adatta a tutti e una ciclopedalata enogastronomica che offrirà diverse distanze per adattarsi alle capacità di ogni partecipante. Lungo i percorsi saranno presenti punti di sosta e ristoro con degustazione di vini e prodotti locali.

Il Village a Fossacesia Marina

Il cuore della manifestazione sarà l’Art Bike & Run + Wine Village, situato a Fossacesia Marina. Sarà il punto di ritrovo per tutti i partecipanti e ospiterà le premiazioni delle varie gare e gli incontri dell’Area Talk. Il Village sarà organizzato in diverse aree tematiche, tra cui segreteria, area per bambini, bikepark, laboratori di educazione ambientale, area food e wine e percorsi del gusto [programma completo qui].

Inoltre, lungo la Via Verde saranno presenti due murales realizzati nell’ambito del progetto Muri Parlanti-Talking Walls 3.0, che coinvolge giovani delle scuole superiori della Provincia di Chieti nella realizzazione di opere di street art.

Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, sottolinea l’importanza di promuovere il territorio attraverso eventi come Art Bike & Run + Wine. Daniele D’Amario, Assessore della Regione Abruzzo, evidenzia il ruolo della bicicletta nel promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, e Francesco Menna, Presidente della Provincia di Chieti, descrive la Via Verde come un sogno diventato realtà. Roberto Di Vincenzo, Presidente di Carsa, sottolinea l’importanza di Art Bike & Run + Wine come catalizzatore per lo sviluppo turistico, economico e sociale della Costa dei Trabocchi. Carsa, in qualità di partner dell’evento, si impegna a sostenere l’iniziativa e contribuire al suo successo.

Per maggiori informazioni: www.artbikeandrun.it