Mare d’Abruzzo e Trabocchi in bicicletta: 134 chilometri di meraviglia in una guida

28 Aprile 2023

“Mare d’Abruzzo e Trabocchi in bicicletta – Sette tappe tra natura, storia e scenari mozzafiato”. Questo il titolo della guida di Ediciclo Editore – completa di tracce gps – scritta e pedalata da Alessandro Ricci (alias Borracce di Poesia): giornalista, accompagnatore cicloturistico e autore di numerosi articoli sul tema del turismo in bicicletta e sulla mobilità ciclistica a partire dalla sua Pescara ma non solo (alcuni di quelli pubblicati qui su Bikeitalia li trovate a questo link).

Via Verde della Costa dei Trabocchi, ph. Regione Abruzzo

Mare d’Abruzzo e Trabocchi in bicicletta

La guida su Mare d’Abruzzo e Trabocchi in bicicletta è disponibile in libreria da oggi, venerdì 28 aprile 2023, e descrive in modo dettagliato i 134 chilometri dell’itinerario suddiviso in sette tappe, da nord a sud (e viceversa):

da Martinsicuro a Roseto

da Roseto a Marina di Città Sant’Angelo

da Marina di Città Sant’Angelo alla stazione FS di Tollo-Canosa Sannita

Pescara

dalla stazione FS di Tollo- Canosa Sannita a Ortona-Lido Saraceni

da Ortona -Punta dell’Acquabella a Vasto-Punta Aderci-Punta Penna

da Vasto-Punta Penna a San Salvo Marina

L’itinerario: 134 chilometri di meraviglia

I chilometri sono 134, le tappe 7. Ma i numeri che caratterizzano questo itinerario in bici – illustrato per la prima volta in una guida che mette a sistema una rete di itinerari ciclabili lungo la costa abruzzese, con l’indicazione delle spiagge più belle e nascoste, le riserve naturali, i trabocchi e le aree marine tutelate – sono molteplici: 31 Trabocchi da ammirare; 9 gallerie da attraversare; 18 passaggi ciclopedonali su ex strutture ferroviarie da scoprire; 10 riserve naturali da trovare; il tutto intervallato da giardini, castelli, spiagge dunali e mare azzurro cielo. Insomma: un’esperienza di cicloturismo unica, tutta da pedalare una tappa dopo l’altra.

Sette tappe da scoprire

Come sottolinea la nota di Ediciclo Editore che presenta la pubblicazione: “Una guida tascabile da portare nello zaino mentre si pedala nel cuore verde e blu dell’Abruzzo. Un progetto che riunisce in un unico libro una rete di itinerari ciclabili lungo la costa abruzzese, dai 134 km della ciclovia sul mare al tracciato urbano pescarese. Gli itinerari proposti attraversano paesaggi immersi tra sabbia, dune, ponti e castelli e uniscono la meraviglia del mare ai Parchi Nazionali, con lo sguardo rivolto verso Maiella e il Gran Sasso: un’avventura che unisce l’inaspettata meraviglia dei luoghi, alla cultura e ai sapori della tradizione abruzzese”.

“Mare d’Abruzzo e Trabocchi in bicicletta”, 120 pagine, 14 euro.

Il libro è disponibile nelle librerie e acquistabile anche online sul sito di Ediciclo Editore a questo link.