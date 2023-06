Van Rysel RCR e XRC: Decathlon presenta due nuove bici top di gamma

31 Maggio 2023

Qualche tempo fa, su Bikeitalia, avevamo parlato delle bici del marchio Van Rysel di Decathlon viste in Belgio a Velofollies che puntavano verso il top di gamma. Le ultime arrivate, presentate ufficialmente per il loro debutto in Italia nel reparto bici del negozio Decathlon di Modena, sono due nuovi modelli della gamma road di Van Rysel by Decathlon: le bici RCR e XCR, che sono state illustrate da Rosario Cozzolino, Cycling Category Manager.

RCR e XCR

La Van Rysel RCR è il nuovo modello di alta gamma da strada, mentre la XCR è attualmente un prototipo che nasce per le competizioni di crono/triathlon ed è stata sviluppata in collaborazione con Swiss Side.

Van Rysel RCR Van Rysel XCR

Un po’ di storia

Prima illustrare nel dettaglio le specifiche tecniche di questi due nuovi modelli, vale la pena riepilogare la genesi del marchio Van Rysel by Decathlon e le sue finalità. Van Rysel, brand di Decathlon per la collezione delle bici da strada, nasce nel 2017 insieme a Rockrider, marca per la MTB e Riverside per il gravel. “Lo scopo che guida queste marche è la forte convinzione che la natura è il terreno di gioco di tutti, proprio per questo bisogna preservarlo ed esplorarlo nel mondo più immersivo possibile”, sottolineano dalla casa madre.

Innovazione, performance e sostenibilità

Il centro di creazione e ideazione per il mondo del ciclismo per Decathlon è il Btwin Village, situato nel cuore di Lille. È proprio qui che progettisti appassionati creano prodotti innovativi e capaci d rispondere ai bisogni di ogni tipologia di ciclista. Sono tre le parole chiave dietro la presentazione dei nuovi modelli road Van Rysel: innovazione, performance e sostenibilità.

Van Rysel nel World Tour

Van Rysel accompagna dunque ogni tipo di ciclista, dagli aspiranti appassionati ai professionisti affermati. Entra nel mercato dei professionisti inizialmente come partner ufficiale per l’abbigliamento della squadra di ciclismo Cofidis-World Tour. Questo è solo l’inizio: successivamente sponsorizza atleti come Arnaud De Lie (Lotto Dstny) e Nans Peters (Ag2r Citroen).

La bici RCR e la XCR sono state ideate e sviluppate per poter far fronte ai bisogni dei ciclisti più esperti. La RCR si inserisce nel segmento delle bici road mentre le XCR fa il suo debutto nel segmento delle bici da cronometro e triathlon.

RCR: il modello top di gamma di casa Van Rysel

La RCR è il perfetto compromesso tra rigidità, bilanciamento e leggerezza. Nasce in casa Van Rysel come modello top di gamma. Sintetizza in sé il miglior equilibrio tra rigidità, leggerezza e aerodinamicità. Testata nella galleria del vento e sviluppata con i migliori professionisti.

Telaio in carbonio con possibilità di scegliere tra due tipologie: alto modulo e Pro. Le configurazioni attualmente disponibili sono 4 con trasmissione elettronica e misuratore di potenza. Manubrio Deda Superzero RS e attacco manubrio Van Rysel sviluppato in collaborazione con l’azienda Deda. Trasmissione Shimano Dura Ace Di2 a 12 velocità con Power Meter e ruote Swiss Side in carbonio per una maggiore leggerezza e rigidità. Con un peso che oscilla da 6,8 kg a 7,8 kg, copre un range di taglie che vanno dal XXS alla XL.

XCR

La XCR è la prima bici Van Rysel per le prove contro il tempo. Telaio approvato UCI, l’ideale anche per le competizioni di triathlon.

Co-sviluppata e ideata con l’azienda Swiss Side, specializzata nell’aerodinamica. Disponibile in quattro configurazioni, con trasmissione elettronica e misuratore di potenza. Ad oggi è un prototipo, quindi bisognerà attendere un po’ per avere informazioni tecniche più dettagliate sulla sua commercializzazione.

Per maggiori informazioni sulla gamma di bici Van Rysel di Decathlon: www.decathlon.it

[Contenuto realizzato in collaborazione con Decathlon]