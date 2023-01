Decathlon punta al top di gamma con bici e accessori Van Rysel

26 Gennaio 2023

Chi ha detto che l’alto di gamma non fa per Decathlon? Fino a pochi anni fa le “bici di Decathlon” erano assimilate nell’immaginario collettivo a mezzi a due ruote senza troppe pretese e con un prezzo abbordabile: buone insomma per cominciare a pedalare, ma pur sempre bici medie, lontane dall’alto di gamma e dalla prestazione assoluta. Questo fino al 2019, appunto, quando il colosso francese ha lanciato il suo marchio Van Rysel: una linea di bici e accessori votati alla performance e con caratteristiche del tutto assimilabili a quelle di marchi più storici e blasonati, presenti nel settore del medio-alto di gamma.

Decathlon Van Rysel: tutte le novità 2023

Questo 2023 si è aperto con la fiera Velofollies di Kortrijk, in Belgio: e proprio qui Decathlon ha presentato in anteprima tutte le novità della famiglia Van Rysel, vale a dire non soltanto 7 nuove biciclette ma anche capi di abbigliamento tecnico, caschi, scarpe, rulli interattivi e pure occhiali.

1. PNPL 3.0 – La concept bike

Van Rysel PNPL 3.0

La PNPL è una concept bike che non sarà messa in commercio: è il risultato di una collaborazione con Autodesk, azienda specializzata in Generative Design. Questo mezzo permette di esplorare un nuovo modo di progettare grazie all’intelligenza artificiale e alla stampa 3D. L’obiettivo è quello di riuscire a stampare un componente, una parte o una bicicletta on-demand e su misura.

2. NCR – All’insegna delle pedalate veloci

Van Rysel NCR

In versione NCR per (Neo racer) e CF (Carbon Frame). Questa bici è dedicata a tutti i ciclisti che vogliono godersi i piaceri della velocità. Primo passaggio, prima ciclosportiva, prima uscita lunga: questa bici versatile è comoda su strada come sui sentieri. Viene venduta in versione stradale e sarà disponibile da marzo 2023.

Taglia dalla XXS alla XL | Prezzo da 1.600 € a 2.850 € (a seconda dell’allestimento)

3. RCR – La bici da corsa per la competizione

Un prodotto votato all’alto di gamma, la RCR (per Racer) è la bici da corsa di punta del marchio di Decathlon Van Rysel. Nella breve scheda di presentazione viene definita come “il perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità e aerodinamica”. Dunque un prodotto destinato a pedalatori esigenti che vogliono un mezzo performante a tutti i livelli. Sarà disponibile in commercio da aprile 2023.

Taglia dalla XXS alla XL | Prezzo da 4.000 € a 9.000 € (a seconda dell’allestimento)

4. RCF – Aerodinamica per il Triathlon

Van Rysel FCR

La Fast Racer è una bici per ciclisti esperti che cercano una bici aerodinamica e rigida per pedalare su terreni pianeggianti o collinari. Ideale per lanciarsi in uno sprint o fare un Triathlon. Sarà disponibile da marzo 2023.

Taglia dalla S alla XL | Prezzo 4.200 € (montata con gruppo Shimano Ultegra Di2)

5. XCR – La prima crono di Van Rysel

Van Rysel XCR

La XCR, per Extreme Racer, è la prima bici da cronometro di Van Rysel. Mezzo testato in simulazione digitale e nella galleria del vento: ogni dettaglio è stato ottimizzato per essere il più aerodinamico possibile. Destinato a triatleti e ciclisti che eseguono eventi a cronometro. Sarà disponibile all’inizio del 2024.

Taglia dalla XS alla XL | Prezzo da 5.500 € a 7.000 € (a seconda dell’allestimento)

6. RCX II – La seconda generazione del ciclocross

Per chi ama il fango, questa bici rappresenta la seconda generazione del ciclocross Van Rysel. È stata ottimizzata per essere più efficiente nelle competizioni e attualmente è in fase di test da parte del Team Cyclo-Cross Van Rysel. Sarà messa in commercio per il pubblico a partire da maggio 2023.

Taglia dalla XS alla XL | Prezzo da 2.000 € a 3.100 € (a seconda dell’allestimento)

7. E-EDR AF – La prima bici da corsa elettrica di Van Rysel

Van Rysel E-EDR AF

La prima bici da strada elettrica progettata da Van Rysel. Il suo telaio in alluminio e la sua batteria con un’autonomia di circa 100 km consentono di estendere la distanza, scoprire nuovi percorsi o condividere bei momenti con la famiglia e gli amici. Dalla fine del 2023 sarà disponibile anche in una versione in carbonio. Il modello in alluminio sarà invece disponibile da aprile 2023

Taglie dalla XS alla XL | Prezzo da 2.400 € a 3.000 € (a seconda dell’allestimento)

Van Rysel: novità 2023 abbigliamento/accessori per bici

Non solo 7 nuove bici, la maggior parte nella fascia dell’alto di gamma e tutte con tecnologie e caratteristiche che le rendono mezzi votati alla performance. Il marchio di Decathlon Van Rysel in questo 2023 alza l’asticella anche per quanto riguarda gli accessori, con novità che strizzano l’occhio a una clientela esigente.

Le scarpe RCR Pro

Scarpe RCR Pro

Questa nuova scarpa fa parte della gamma “Pro Racer” e nell’edizione 2023 è stata migliorata per avere una calzata più confortevole e una suola più ventilata. Sarà disponibile alla fine del 2023

Taglia dalla 36 alla 47 | Prezzo 170 €

Abbigliamento per bici – Body aero

Van Rysel presenta per il 2023 questo nuovo body aero che è stato testato e convalidato nella galleria del vento con il partner Swiss Side per ridurre la resistenza e ottimizzare l’aerodinamica su maniche e cosce. Il suo componente garantisce un buon supporto, asciugatura rapida e protezione dai raggi UV. Sarà disponibile da giugno 2023.

Prezzo 190 €