A Bologna tornano gli incentivi per l’acquisto di ebike e cargo bike

Bologna, che da sabato 1 luglio ha introdotto il limite di 30 km/h in ambito urbano, ha recentemente rifinanziato un’iniziativa per favorire la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di bici e cargo bike a pedalata assistita. A partire da oggi, martedì 11 luglio 2023, il Comune di Bologna riprende l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di ebike e cargo bike a pedalata assistita.

Bologna: incentivi per ebike e cargo bike

L’anno scorso è stata lanciata una campagna che ha permesso l’acquisto di 2.135 veicoli, esaurendo un finanziamento di oltre un milione di euro. In risposta a ciò, Palazzo D’Accursio ha destinato altri 700 mila euro, portando a 1,8 milioni il totale dei fondi disponibili per i cittadini.

“La promozione della ciclabilità è un aspetto chiave per trasformare Bologna in una Città 30, rendendo così la città più sicura, tranquilla, sostenibile e pulita”, sottolinea l’Assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli. “Gli ulteriori 700 mila euro di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche e cargo bike rappresentano un altro segno del nostro impegno nel rendere questo processo accessibile a tutti”, precisa l’Assessora.

L’obiettivo di Palazzo D’Accursio è incentivare l’acquisto di altre 1.500 biciclette elettriche, portando il totale dei veicoli acquistati con gli incentivi del Comune dal 2011 a oggi a quasi 9.000 unità.

A quanto ammontano gli incentivi?

Per quanto riguarda i contributi, viene offerto un incentivo di 500 euro per le ebike e di 1.000 euro per le cargo bike a pedalata assistita. L’incentivo non può superare il 50% del costo dell’acquisto. I contributi saranno erogati in base all’ordine di presentazione delle domande, a partire da quelle già in lista di attesa.

Le domande possono essere inviate a partire da oggi, martedì 11 luglio 2023, tramite il portale dedicato sul sito del Comune, utilizzando lo Spid come sistema di autenticazione. Questa iniziativa è aperta ai residenti di Bologna, nonché a coloro che vivono nel territorio della Città metropolitana e sono dipendenti presso enti e aziende con un accordo di Mobility Management in vigore con il Comune di Bologna.

Documentazione richiesta

La documentazione richiesta include la fattura d’acquisto, la scheda tecnica (solo per le cargo bike), un bollo da 16 euro e una dichiarazione del Mobility Manager (solo per i non residenti). Sul sito degli incentivi per ebike e cargo bike a pedalata assistita il Comune di Bologna ricorda che ciascun veicolo può usufruire dell’incentivo una sola volta, e a ciascun richiedente può essere concesso un solo incentivo all’anno solare.