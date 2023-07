Pedalate in Faccia | Bologna Città 30 e l’osservato speciale

Questa volta a parlare è il signor Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza dell’Emilia Romagna, non un cittadino qualunque intervistato al bar.

E cosa dice il signor Sorbi nell’articolo pubblicato sul Resto del Carlino del 24 luglio scorso? Dice che con il limite a 30 km/h deciso dall’Amministrazione bolognese, i cittadini dovranno rivedere tutti i tempi di organizzazione familiare. “Pensiamo”, così riporta l’articolo, “…a tutte le persone che devono portare i figli a scuola e poi andare al lavoro”.

Ora immaginiamo il più sfigato dei bolognesi che vivendo a Borgo Panigale, estremo ovest della città, debba portare i figli a scuola a San Lazzaro, estremo est, per tornare a Borgo Panigale dove lavora, e lo voglia fare attraverso l’asse dell’Emilia e i viali: fa la bellezza di 26 km tra andata e ritorno.

Il progetto di Città 30 è per sfortuna del signor Sorbi accompagnato da un ottimo studio di impatto che fornisce numeri molto interessanti, per chi li voglia leggere; fornisce in particolare la velocità media attuale rilevata sulle reti interessate dal provvedimento, che risulta pari a 33 km/h, e una stima del ritardo medio causato dal nuovo limite sulle medesime reti, pari al 2.3%.

Questo significa che il nostro sfigatissimo bolognese passerebbe da un tempo di viaggio di 47 minuti a uno di 48 minuti. Un minuto e spiccioli di più.

C’è davvero di che devastare l’organizzazione familiare, peraltro già devastata di suo; o più semplicemente c’è di che dimettersi da presidente dell’Osservatorio.