Parigi vieta i monopattini a noleggio: gli operatori li trasferiscono altrove

Divieto monopattini a Parigi. A partire da venerdì 1 settembre 2023 i circa 15.000 monopattini elettrici in servizio a noleggio a Parigi, bocciati da un referendum popolare la scorsa primavera, saranno vietati nella capitale francese. In queste settimane che precedono il divieto i tre operatori attivi a Parigi – Dott, Lime e Tier Mobility – hanno cominciato a spostarli altrove: in altre città francesi come Lille, ma anche a Londra, Copenaghen e Tel Aviv.

Il divieto dei monopattini a Parigi

Dopo aver accolto i monopattini nel 2018, Parigi è diventata la prima capitale europea a imporre un divieto totale dei monopattini a noleggio. Nella Ville Lumière, così come in molte altre città del mondo, il servizio è stato gestito da operatori attivi in questo settore che hanno dovuto prendere atto della decisione emersa dalla consultazione popolare e smantellare il servizio.

Lime resta con la sua flotta di ebike

In particolare, dopo il divieto ai monopattini elettrici a noleggio, l’operatore Lime ha rilanciato comunicando che a Parigi si concentrerà nella propria offerta di ebike nel bike sharing a flusso libero iniziata nel 2018 con 3.000 biciclette e successivamente, in accordo con l’Amministrazione, incrementato a 5.000 biciclette nel 2021, 7.000 nel 2022 fino ai 10.000 veicoli di oggi nella sua flotta per rispondere alla crescente domanda degli utenti per spostamenti brevi e medi.

Servizi di mobilità condivisa in vista dei Giochi Olimpici

“L’1 settembre si apre un nuovo capitolo per i monopattini in libero servizio nella capitale. Tuttavia, abbiamo avuto diversi mesi per organizzarci internamente e definire le nostre priorità. A Parigi, continueremo a fare tutto il possibile per garantire agli utenti la loro libertà di spostamento attraverso una flotta di biciclette con una manutenzione esemplare e un servizio di qualità. La nostra strategia sta dando risultati positivi, come dimostra l’incremento costante dei tragitti in bicicletta elettrica Lime nella capitale. Lime rimane impegnata a continuare a sviluppare la sua offerta di trasporto condiviso e privo di emissioni di CO2, specialmente in vista dei Giochi Olimpici, in cui sono attesi milioni di turisti e vi sono sfide significative in termini di mobilità”, sottolinea Hadi Karam, Direttore Generale di Lime in Francia.