Violenza stradale a Milano: mamma e figlia investite in bici, guidatore di SUV travolge ciclista

A Milano gli incidenti in strada ai danni degli utenti più fragili non si contano quasi più. Domenica 25 e lunedì 26 settembre gli ultimi episodi in ordine cronologico: domenica intorno alle 18 una donna in bici con sua figlia di 8 anni è stata investita vicino all’incrocio dalla persona alla guida di uno scooter; lunedì in Via Solari, verso le 20, una persona in bicicletta è stato travolto dal guidatore di un SUV di colore scuro, come ha detto lui stesso alla pattuglia di Carabinieri che lo ha trovato dolorante e soccorso al lato della strada.

Adv

Violenza stradale a Milano: l’emergenza continua (foto di repertorio)

Emergenza violenza stradale a Milano

Passata la Settimana Europea della Mobilità, passata anche la Settimana della Moda, Milano continua ad essere una città in cui le collisioni stradali sono all’ordine del giorno. Giovedì scorso c’era stata la prima manifestazione diffusa lungo la Cerchia dei Bastioni di diverse centinaia di cicloattivisti in quattro punti nevralgici per protestare contro l’inazione dell’Amministrazione Comunale sul tema della sicurezza stradale: con il risultato di aver bloccato il traffico nel centro della città per sensibilizzare tutti quanti sulla strage stradale quotidiana e la necessità di misure serie e concrete per affrontare il problema.

(In)sicurezza stradale per chi pedala in città

Fortunatamente questi ultimi due episodi – riportati dal sito del quotidiano milanese Il Giorno (qui e qui) – non hanno avuto gravi conseguenze per le persone investite, però rappresentano la cartina al tornasole di un fatto: pedalare a Milano non è sicuro, la percezione di insicurezza che molte persone denunciano sui social e nelle interviste è la stessa che hanno tutte le persone che quotidianamente si spostano in bici in una grande città che non tiene adeguatamente in considerazione la sicurezza di chi pedala.

Un tema di vitale importanza

Il tema è di vitale importanza: non è una frase fatta, c’è in gioco la vita delle persone e il compito di salvaguardarne l’incolumità mettendo in atto tutte le azioni necessarie per farlo riguarda l’Amministrazione Comunale. Questi ultimi due episodi mettono in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale in primis da parte di chi governa e ha il compito di controllare la città. E di una cabina di regia che possa agire nella giusta direzione per cercare di risolvere il problema. E non chiamiamoli incidenti stradali: ormai sono diventati episodi costanti pressoché quotidiani nella città in cui la violenza stradale prosegue (indisturbata) la sua folle corsa producendo morti e feriti.