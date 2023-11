Fiera del Cicloturismo 2024: obiettivo connettere gli operatori

Un mese fa abbiamo presentato la nuova edizione della Fiera del Cicloturismo, che si terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, a Bologna, nello spazio DumBO. Oggi vi raccontiamo qualche novità della terza edizione.

Organizzata da Bikenomist e con Bikeitalia come media partner, la Fiera del Cicloturismo si conferma come punto di riferimento per il settore del turismo attivo nazionale e internazionale.

Fiera del Cicloturismo 2024

Con l’intento di ispirare sia chi già va in vacanza in bici e cerca la prossima avventura da percorrere in sella sia chi si sta avvicinando al cicloturismo, la Fiera è l’appuntamento da non perdere per scoprire mete, operatori, produttori di bici e accessori. La Fiera del Cicloturismo è il luogo fisico dove soddisfare le proprie curiosità nell’organizzazione di itinerari e vacanze ciclabili. È qui che il pubblico può scoprire e selezionare le mete più affascinanti e trovare i migliori servizi dedicati ai ciclisti durante il viaggio.

L’evento offre spunti per vacanze pensate per le famiglie, avventure solitarie per gli appassionati di cicloturismo, opportunità di allenamento per gli sportivi e tutto ciò che serve per vivere un’esperienza unica in sella alla bicicletta.

Una Fiera pensata per tutti gli interlocutori coinvolti, non solo per i visitatori. Infatti, gli espositori hanno l’opportunità di entrare in contatto con un pubblico decisamente interessato alle novità del settore e possono interagire con potenziali partner commerciali per creare nuove opportunità di business.

Le novità della Fiera del Cicloturismo

Più spazio ai workshop pratici e al calendario delle esperienze narrate durante i Bikeitalia Talks e un’area espositiva ancora più ampia.

Verranno inoltre organizzate pedalate per scoprire Bologna e dintorni. E, sempre nell’ottica di creare reti e relazioni anche tra i cicloturisti, sarà allestita una “bacheca” per trovare compagni di viaggio.

Oltre alle destinazioni, come Spagna, Turchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Belgio, Regione Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana e Friuli Venezia Giulia, la Fiera del Cicloturismo accoglierà brand del settore bici e servizi come Shimano, Canyon, 3T, Decathlon, Gazelle, Bergamont, BRN, Repower.

Gli spazi a disposizione sono stati già in larga parte prenotati, a dimostrazione del grande interesse da parte degli stakeholder del settore.

Le conferme della Fiera del Cicloturismo

Venerdì 5 aprile, torna il Forum del Cicloturismo, una giornata dedicata agli operatori di settore e agli incontri B2B. Il punto di vista è internazionale e il leitmotiv è lo sviluppo di nuovi modelli di business legati al turismo in bici.

Per questa ragione ci sarà un’intensa attività di formazione dedicata agli operatori (hotel, guide, noleggiatori, tour operator, organizzatori di eventi) che vogliono iniziare ad operare nel settore del cicloturismo. Così come una serie di laboratori dedicati alle best practice. Durante la giornata sono inoltre previste attività di networking e workshop 1:1 per incontrare i buyer del settore.

“Abbracciare il percorso del turismo attivo e sostenibile è un impegno per salvaguardare la bellezza del nostro pianeta e le sue sfumature culturali. Attraverso ogni pedalata, ogni passo e ogni scelta ecologica, apriamo la strada a un futuro in cui l’esplorazione si armonizza con la conservazione delle unicità. Quando ci muoviamo con leggerezza, lasciamo dietro di noi un’impronta gentile, preservando le meraviglie del nostro mondo per le generazioni future garantendo sostenibilità economica ai territori.” dichiara Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di EuroVelo.

Durante la giornata ISNART presenterà il IV Rapporto sullo stato del Cicloturismo , realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente (lo scorso anno durante il Forum è stato presentato il III Rapporto, “Viaggiare con la bici 2023”) .

Apertura al pubblico

Sabato 6 e domenica 7 aprile sono le giornate dedicate al pubblico. L’ingresso è sempre gratuito, previa registrazione (le registrazioni verranno aperte prossimamente).

Fiera Del Cicloturismo Area Kids

Sarà presente anche quest’anno un parcheggio sorvegliato dove potranno essere legate 500 bici. Non mancherà l’Area Kids, uno spazio dedicato ai bambini, dove possono sperimentare attività fisiche e ludiche in totale sicurezza.

All’interno di DumBO sono previsti diversi punti ristorazione per rendere ancora più piacevole la visita.

Per contatti e per esporre alla Fiera del Cicloturismo: [email protected]

Per informazioni e aggiornamenti sull’evento: www.fieradelcicloturismo.it