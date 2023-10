Bologna ospita la terza edizione della Fiera del Cicloturismo 2024 dal 5 al 7 aprile

Ferve l’organizzazione della Fiera del Cicloturismo 2024, giunta alla sua terza edizione, che si terrà a Bologna dal 5 al 7 aprile sempre nello spazio DumBo, come lo scorso anno.

Questa fiera, la prima del suo genere in Italia, è dedicata a chiunque sia alla ricerca di una nuova esperienza o avventura a pedali e a tutti gli operatori che gravitano nell’universo “bici & turismo”.

La Fiera del Cicloturismo 2024 offrirà un’ampia gamma di opportunità per chi cerca una vacanza in bici, tra cui:

Vacanze facili in bici per famiglie e neofiti: per trascorrere del tempo di qualità su due ruote con la famiglia e trovare pacchetti e proposte adatte a tutti. Mete e soluzioni per organizzare una vacanza ideale.

Avventure per i cicloviaggiatori: i più esperti alla ricerca della prossima grande sfida, avranno l'opportunità di scoprire nuove destinazioni e tour operator specializzati in viaggi avventurosi in bicicletta e ispirarsi alle esperienze di altri viaggiatori.

Sport per chi vuole allenarsi in bici: gli amanti del ciclismo sportivo troveranno informazioni su allenamento, posizionamento e salute.

Componenti e accessori per il cicloturismo: una parte dell'expo sarà dedicata a bici, componenti e accessori per rendere il viaggio in bicicletta ancora più comodo ed efficiente.

Quando, Dove, Chi

La terza edizione della Fiera del Cicloturismo 2024 si terrà dal 5 al 7 Aprile presso lo spazio DumBO a Bologna. Segnate subito le date nel vostro calendario!

La fiera coinvolgerà una vasta gamma di attori, tra cui destinazioni turistiche, operatori specializzati e produttori e distributori di biciclette e accessori.

Le giornate aperte al pubblico

Le giornate aperte al pubblico saranno sabato 6 e domenica 7 aprile 2024, durante le quali le destinazioni, i tour operator e i produttori di biciclette e accessori presenteranno le loro offerte.

Sul palco dei TALKS, si susseguiranno presentazioni, storie di viaggio e racconti di terre da scoprire, offrendo ispirazione per le prossime avventura in bicicletta. Con 26 sessioni e oltre 30 speaker, ci si potrà immergere completamente nel mondo del cicloturismo.

Alla Fiera del Cicloturismo 2024 non mancheranno workshop pratici di meccanica, una bacheca per trovare compagni di viaggio e un’area dedicata ai test delle biciclette.

Per i più piccoli, sarà allestita anche quest’anno l’AREA KIDS, dove i bambini potranno partecipare a laboratori appositamente pensati per loro.

B2B: il Forum del Cicloturismo per gli operatori

Il 5 aprile 2024 sarà dedicato al Forum del Cicloturismo, punto di incontro per gli operatori del turismo in bicicletta. Si tratta di una giornata fondata su formazione per iniziare, laboratori per migliorare e workshop 1:1 per incrementare il business. Un’occasione per incontrare colleghi del settore, creare reti, condividere soluzioni e imparare dalle esperienze altrui.

Il forum è rivolto a DMC, tour operator, agenzie di viaggio, guide cicloturistiche, strutture alberghiere, destinazioni e fornitori di servizi turistici. Durante l’evento, sarà inoltre presentato il IV rapporto ISNART sul viaggio in bicicletta (qui il terzo rapporto presentato durante la scorsa edizione) .

Non perdete l’opportunità di scoprire il mondo del cicloturismo e le migliori destinazioni per una vacanza in bicicletta. Segnate dunque le date in agenda e preparatevi a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Per tutti gli aggiornamenti, visitate il sito: www.fieradelcicloturismo.it